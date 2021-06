Fare lunghi viaggi alla scoperta di nuovi mondi è sempre bello ed eccitante. Tuttavia, non sempre è il momento giusto per farlo. Se vogliamo evitare di fare ore di volo e di spendere migliaia di euro alla ricerca di spiagge di sabbia fina e candida con acque smeraldine, non c’è alcun problema. L’Italia non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Non serve volare alle Bahamas con questi 5 mari caraibici lungo le coste italiane. Diversi per conformazione geografica e cultura, le spiagge caraibiche italiane lasciano a bocca aperto i turisti di tutto il mondo. Non esiste motivo per cui non dovrebbero sbalordire anche noi.

Non serve volare alle Bahamas con questi 5 mari caraibici lungo le coste italiane

Partiamo dalla Sardegna, la regione con il mare più smeraldino d’Italia. Lungo la costa di Baunei c’è Cala Goloritzé, una spiaggia di sabbia bianca circondata da alte rocce. Il luogo è altamente suggestivo, specialmente grazie all’effetto di raccoglimento generato dall’alta scogliera alle nostre spalle. L’acqua è così limpida che ci sarà visibile ogni centimetro di fondale.

Spostiamoci poi in Cilento, dove, nei pressi di Palinuro, ci aspetta la Baia del Buon Dormire. Si tratta di una piccola spiaggia non molto trafficata, caratterizzata da sabbia bianca e mare turchese. Il miglior modo per raggiungerla è affittando una piccola barca.

Lungo le coste del Gargano, invece, c’è la Baia delle Zagare. È un tratto di sabbia incastonato tra i faraglioni. Nelle vicinanze ci sono diverse grotte marine da visitare, immersi in un mare trasparente.

Acque cristalline nel profondo sud

Sull’isola di Lampedusa, in Sicilia, c’è una delle spiagge più poetiche d’Italia. La Spiaggia dei Conigli toglie il fiato, tanto che è stata eletta miglior spiaggia d’Europa per ben due volte, secondo una classifica stilata da TripAdvisor.

Chiudiamo con la Spiaggia di Riaci, un lembo di sabbia chiara lungo circa 50 chilometri, nei pressi di Tropea (Calabria). È una delle perle più belle di tutta la Costa degli Dei. Dalla spiaggia godiamo anche di una vista privilegiata sulle Isole Eolie, che dona un tocco di assoluta suggestione introvabile altrove.

Approfondimento

Sono queste le 5 piscine naturali dall’acqua smeraldina sparse per l’Italia e immerse in paesaggi da cartolina dove fare il bagno almeno una volta nella vita