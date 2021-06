Con l’estate stiamo cercando sempre più luoghi particolari e nuovi da visitare. Il nostro paese è davvero ricco di paesaggi diversi. Dal mare cristallino e spiagge bellissime, alle montagne fantastiche come le Dolomiti. Abbiamo poi borghi caratteristici in tutte le regioni. Ma ci sono dei luoghi poco conosciuti che meritano di essere esplorati. È la stessa natura a crearli. Ci sono dei posti in mezzo al verde dove si formano piscine naturali. Adesso parleremo di un paesaggio davvero unico che non penseremmo di trovare nel nostro paese. Infatti, non serve uscire dall’Italia per vedere un fantastico e incredibile canyon naturale.

La gola naturale

Prima di svelare dove si trova questo luogo fantastico vogliamo dire meglio di che si tratta. Tutto è nato grazie a un ghiacciaio. Questo ha scavato lentamente in anni e anni una gola molto profonda. Questa è caratterizzata da pareti scoscese e un piccolo sentiero che si districa tra queste. In alcuni punti ci sono anche delle scale perché possono esserci discese ripide. Infatti, si può scendere anche in piccole grotte. Questo perché le pareti si possono avvicinare molto lasciando un piccolo passaggio per la luce. Tutto questo è completamente immerso nel verde e nella natura. Così da creare un paesaggio davvero spettacolare. Vediamo dove si trova e come arrivarci.

Non serve uscire dall’Italia per vedere un fantastico e incredibile canyon naturale

Questo luogo fantastico si trova nel nord Italia, in Piemonte. Più precisamente stiamo parlando delle Orridi di Uriezzo in Valle Antigorio. In realtà non si tratta di un solo canyon ma ce ne sono ben 3 tutti simili e vicini. Abbiamo l’Orrido Sud, l’Orrido Nord-Est e l’Orrido Ovest. Non facciamoci ingannare dal nome, sono dei posti bellissimi e unici. Tutto tranne che “orridi”. Per arrivare a queste gole esiste un percorso guidato dalla segnaletica. Bisogna arrivare prima a Uriezzo e parcheggiare vicino alla chiesa di Santa Lucia. Da qui si prosegue a piedi seguendo le indicazioni del percorso specifico per arrivare alle gole. Il consiglio è di andarci quando il sole è alto nel cielo. Così da illuminare il più possibile i canyon e goderci ancora di più lo spettacolo.