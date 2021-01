Questa è una ricetta light semplicissima da preparare e con sole 60 calorie per ciascuna ciambella. Questo dolce viene, infatti, cotto al forno e non fritto e non prevede l’aggiunta di grassi. Solo cinque ingredienti per un risultato che soddisferà pienamente le papille gustative. Ecco perché non serve rinunciare alle ciambelle se la ricetta è questa ed è light.

Ingredienti

300 grammi di farina 00;

50 grammi di yogurt greco;

50 grammi di miele circa;

150 grammi di latte;

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Non serve rinunciare alle ciambelle se la ricetta è questa ed è light. Per prepararle, iniziare mescolando latte e yogurt. I due ingredienti devono legare completamente, arrivando a una consistenza né troppo liquida né troppo densa. In una boule da cucina, inserire la farina setacciata e il lievito in polvere. Questa ricetta prevede l’utilizzo della farina 00, ma è possibile giocare con gusto e consistenza. Una buona alternativa è anche quella di usare la farina integrale o di mescolare questa con la farina 00.

L’aggiunta di una farina diversa potrebbe aumentare leggermente le calorie, ma di poco. A questo punto, aggiungere il composto di latte e yogurt alla farina e al lievito e mescolare fino ad amalgama completa. Solo dopo, aggiungere anche il miele, fino a ottenere un composto colloso ma lavorabile. Lasciare riposare per un’ora.

Formazione delle ciambelle e cottura

Una volta fatto lievitare il composto, potremo quindi formare le palline. Le calorie fanno riferimento a una ciambella di media grandezza. È possibile modellare l’impasto direttamente secondo la forma delle ciambelle.

Tuttavia, il risultato migliora nettamente se effettuiamo una prima lievitazione dell’impasto in palline e una seconda a forma di ciambella con il buco. Foderare una teglia con carta forno e cuocere le ciambelle per una ventina di minuti a 180 gradi. Saranno pronte quando assumeranno un colore dorato e una consistenza abbastanza croccante all’esterno.