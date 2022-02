Ciambelle salate e preparazioni farcite rappresentano un modo per deliziare il palato con sapori diversi. A formarle sono due elementi: la base e la farcitura.

Sulla seconda è possibile spaziare con tantissimi ingredienti: pollo, broccoli, uova, cavolfiore, salsiccia, gorgonzola e noci. La base può essere, invece, di pasta sfoglia, frolla o impasti lievitati simili a ciambelloni. Per un risultato impeccabile, poi, basta seguire pochi trucchi.

Nella ricetta di oggi, però, non serve pasta sfoglia, ma burro freddo, perché la base di questa torta è la pasta à foncer.

Si tratta di un impasto friabile, utilizzato anche per preparazioni dolci come le tartellettes.

Ingredienti per la ricetta

Per la pasta à foncer:

185 grammi di burro ben freddo;

250 grammi di farina;

250 millilitri di latte (tiepido);

un pizzico di sale;

un tuorlo d’uovo.

Per il ripieno:

600 grammi di manzo per il brasato;

una cipolla;

2 carote;

un gambo di sedano;

uno spicchio di aglio;

100 millilitri di olio d’oliva;

400 grammi di pomodori a cubetti;

150 millilitri di vino Chianti rosso;

mezzo litro di brodo di verdure;

5 foglie di basilico;

una foglia di alloro;

sale e pepe q.b.

Ecco perché non serve pasta sfoglia ma burro freddo e 5 ingredienti per questa torta salata farcita con carne e verdure

Per preparare la pasta, iniziare salando la farina e lavorandola con il burro precedentemente tagliato a cubetti. L’impasto perfetto è sabbioso e bisognerà lavorarlo con le mani fredde.

Quindi, fare una fontana con la farina, mescolare il tuorlo con il latte e versarlo al centro. Una volta ottenuto un impasto liscio, formare una palla, coprirla con pellicola e riporla in frigorifero per 60 minuti.

Dopo di che, dobbiamo stendere la pasta per ottenere due dischi di diversa grandezza, uno grande quanto lo stampo e uno più grande. Collocare, poi, il più grande nella teglia e riporre i dischi in frigo per 30 minuti.

Togliere lo stampo e coprirlo con carta forno, riempirlo con fagioli o ceci secchi e infornare a 170° C per mezz’ora.

Come cucinare il ripieno

Tagliare la carne a cubetti e tritare cipolla, carote, aglio e sedano. Sbollentare i pomodori ed eliminare buccia e semi.

Rosolare, poi, la carne con le verdure nell’olio e cuocere per 10 minuti. Sfumare con il vino, lasciarlo evaporare e aggiungere pomodori, basilico, alloro, sale, pepe e il metà del brodo.

Cuocere per 2 ore e un quarto, aggiungendo il brodo poco per volta. Sfilacciare la carne e usarla per farcire la torta con le verdure.

Infine, tagliare il secondo disco a griglia e chiudere la torta.

Infornare, poi, a 180° C per mezz’ora.