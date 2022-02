Tutti noi sappiamo l’importanza di una dieta sana ed equilibrata che apporti tutti i nutrienti essenziali. È importante moderare il consumo di grassi animali e di carni ed eventualmente sostituire con proteine vegetali.

Per avere una dieta equilibrata, quindi, sono fondamentali i legumi, che ci permettono di introdurre proteine e nutrienti sani e di dare energia. Gli italiani, però, spesso possiedono ancora poco la cultura dei legumi. Spesso non si sa come cucinare fagioli e lenticchie e si crede che sia un processo lungo e difficile.

In realtà, basta conoscere i giusti trucchetti e potremo avere dei legumi cotti a pennello e davvero irresistibili.

Oggi, a questo proposito, vogliamo spiegare perché non serve la pentola a pressione per avere lenticchie buone, ma basta seguire questo semplice procedimento.

L’importanza dell’ammollo

Se cuciniamo fagioli e ceci sappiamo bene quale sia l’importanza dell’ammollo. Mettere i legumi a bagno serve per reidratarli e rendere meno lunga la cottura. Spesso sulle confezioni di lenticchie non c’è scritto che l’ammollo è necessario, ma noi oggi spiegheremo che si tratta comunque di una buona idea.

Le lenticchie sono più piccole e per questo sono anche più veloci da cuocere. L’ammollo potrebbe non essere indispensabile, ma se lo eseguiremo comunque risparmieremo molto tempo ed otterremo un piatto ancora più gustoso.

Per avere un risultato impeccabile dovremo iniziare lavando le lenticchie sotto l’acqua corrente in modo da rimuovere eventuali residui di sporco. Poi le lasceremo per un paio d’ore a bagno in un contenitore. In questo modo ridurremo i tempi di cottura.

Non serve la pentola a pressione per avere lenticchie buone, morbide e cotte in meno di un’ora

Ora possiamo passare alla fare di cottura vera e propria.

Dovremo soffriggere uno scalogno e uno spicchio di aglio in abbondante olio di oliva. Quando i nostri sapori saranno dorati possiamo buttare i nostri legumi assieme ad abbondante acqua bollente.

Adesso non ci resta che salare e poi mescolare ogni dieci minuti. In meno di un’ora il nostro piatto sarà cotto alla perfezione. Non troveremo nessun chicco poco cotto, ma avremo una zuppa cremosa che si scioglie in bocca.

Ora possiamo mettere in un’insalatiera e condire con un pizzico di salsa tahina, del prezzemolo e un filo d’olio extra vergine di oliva. Il nostro piatto ricco di proteine e sali minerali è pronto per essere mangiato.

