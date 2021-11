Un classico dolce del periodo autunnale è la torta di mele. Può essere servita accompagnata da panna, crema o gelato. È perfetta per rallegrare i pomeriggi in casa assieme ai bambini o agli amici. Inoltre, diffonde nell’aria un profumo che sa subito di buono. La base della ricetta è sempre molto semplice. Infatti, si presta per essere arricchita, in base ai gusti, con tante spezie come la cannella. Per di più, per cucinarla, non serve la farina 00 ma l’avena se abbiamo voglia di una torta di mele light che si prepara in 5 minuti.

Vediamo quali sono gli ingredienti

250 grammi di farina d’avena;

250 grammi di zucchero;

120 grammi di olio di semi di girasole o misto;

125 grammi di yogurt bianco o alla vaniglia (1 vasetto);

3 mele;

2 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

succo di 1 limone;

buccia grattugiata del limone (preferibilmente non trattato).

Procedimento

Iniziamo sbucciando le mele. Dopo averle tagliate a cubetti, mettiamole in una ciotola con acqua e il succo del limone, in questo modo non anneriranno. Teniamole per il momento da parte. Quindi dedichiamoci a montare le uova e lo zucchero con lo sbattitore elettrico, fino ad ottenere un composto cremoso e soffice. Mentre le fruste sono in funzione, aggiungiamo poi l’olio, lo yogurt, la buccia grattugiata del limone, la farina d’avena, il lievito e un pizzico di sale. A questo punto, dopo aver inglobato tutti gli ingredienti, spegniamo le fruste e amalgamiamo il composto con una spatola in silicone, con movimenti dal basso verso l’alto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Prepariamo una teglia del diametro di 22 centimetri e foderiamola con carta forno leggermente bagnata e strizzata. Versiamo il composto e cuociamo in forno statico a 180 gradi o ventilato a 170 gradi per 40/45 minuti. La temperatura e il tempo potrebbero essere diversi a seconda del forno che usiamo. Trascorso il tempo, controlliamo la cottura con il metodo dello stecchino: se, infilato nella torta, apparirà asciutto, la torta è pronta da sfornare. Lasciamo quindi intiepidire e serviamo come più ci piace: con zucchero aromatizzato, con la cannella, con frutta fresca o col gelato.

Non serve la farina 00 ma l’avena se abbiamo voglia di una torta di mele light che si prepara in 5 minuti

In questa ricetta, a rendere la torta più soffice e leggera, viene utilizzata la farina d’avena. Si tratta di un cereale molto comune, dalle notevoli proprietà sazianti. È una preziosa fonte di carboidrati e fibre che aiutano a mantenere bassi i livelli di insulina.

Ultimo consiglio

Chi è a dieta e non prova questi dolci con pochissime calorie, non sa proprio cosa si perde.