Con l’avvicinarsi della bella stagione sono in tanti a decidere di lasciare in garage la propria auto e sostituirla con un veicolo a due ruote. Ciò oltre che per evitare le lunghe file nel traffico cittadino, anche per un maggiore risparmio di carburante, considerati i recenti aumenti. Nonché i rischi che si corrono a voler risparmiare a tutti i costi magari usando un carburante inadatto.

Se poi si ha la possibilità di acquistare un veicolo elettrico, ancora meglio. In tal modo oltre a far bene alle proprie tasche, lo faremo anche al nostro Pianeta. È di alcuni giorni fa la bella notizia che tanti aspettavano. Ovvero l’arrivo dei nuovi incentivi per auto e moto elettriche, ibride e a basse emissioni. Infatti col comunicato stampa del 6 aprile, il Ministero dello Sviluppo economico informa che sono stati stanziati infatti 650 milioni l’anno per il triennio 2022-2023-2024. Grazie pertanto al DPCM di cui si attende l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potranno ottenersi sconti davvero incredibili sull’acquisto sia di auto che di moto. Chi ha intenzione di acquistare un’auto elettrica o ibrida potrà ottenere sconti di diverso importo.

Non serve la domanda per ottenere 5.000 euro per l’acquisto di queste auto fino a 42.700 euro

In particolare per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/Km, ovvero elettriche, potrà ottenere un contributo di 3.000 euro. Il prezzo dell’auto da acquistare potrà arrivare fino a 35.000 euro più IVA. A questi potranno aggiungersi altri 2.000 euro se si rottama contestualmente un’auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5.

Mentre per i nuovi veicoli di categoria M1 endotermiche a basse emissioni con un prezzo di 35.000 euro più IVA si possono ottenere 2.000 euro. In questo caso però dovrà avvenire contestualmente la rottamazione con un’auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5.

Infine anche chi sta attendendo invece di acquistare ciclomotori e motocicli termici nuovi di fabbrica potrà ottenere un contributo fino a 2.500 euro. In particolare è previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo fino ad euro 2.500 con rottamazione.

Cosa offre il mercato?

A questo punto non serve la domanda per ottenere 5.000 euro ma bisogna iniziare a scegliere il modello di auto o moto che più si adatta alle nostre esigenze. La domanda è proprio questa, nonostante la somma massima da spendere non sia propriamente bassa, quali auto elettriche ci sono sul mercato?

Innanzitutto va detto che le auto potranno avere un costo totale di 42.700 euro. Sembra evidente che con questa spesa scegliendo tra le auto a motore tradizionale è possibile portare a casa anche auto prestigiose e comunque di grandi dimensioni. Invece, tra le auto a batteria che è possibile acquistare sul mercato ci sono maggiormente utilitarie e mini SUV. Rimangono sicuramente fuori dalla portata le più famose auto a grande capacità di batteria come la pioniera Tesla e le auto ad idrogeno.

Approfondimento

Fino a 3.464 euro di multa e sequestro del veicolo anche per chi parcheggia senza questo importante documento