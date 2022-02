Non serve la carne macinata per polpette e crocchette fenomenali ma questo alimento economico dalle 1.000 risorse

La carne macinata è un’ottima risorsa da avere in casa e che lascia spazio a moltissime ricette. A partire dai classici ragù, passando per gli hamburger, fino alle tradizionali polpette e polpettoni.

Tuttavia non tutti possono o vogliono eccedere con la carne ma per fortuna non serve la carne macinata per polpette e crocchette che appaghino il palato. Oggi proponiamo ben 4 ricette da preparare con le patate, un alimento davvero fenomenale. Le patate trovano tantissimi impieghi in cucina, principalmente nei contorni, ma è possibile utilizzarle per piatti eccezionali come ad esempio questa torta salata. Ma vediamo quali golosità possiamo realizzare.

Cominciamo con una polpetta che richiama un grande classico della cucina romana: la pasta cacio e pepe. È possibile creare delle deliziose polpette che racchiudano tutto il gusto della ricetta tradizionale grazie alle patate. Lessiamo delle patate rosse e schiacciamole in un contenitore una volta cotte. Ad ogni chilo di patate aggiungeremo un etto di pecorino romano grattugiato, abbondante pepe macinato e un uovo. Lavoriamo l’impasto conferendo la classica forma della crocchetta per poi passare nell’uovo e nel pangrattato. Non resta che friggere e godersi questa sfiziosità.

Pesce

Le patate sono ottime anche per abbinamenti con il pesce. Ad esempio con le patate possiamo creare delle deliziose polpette di gamberi. Anche in questo caso dovremo lessare le patate, schiacciarle e regolarle di sale. Successivamente dovremo pulire i gamberi e tagliarli a tocchetti di circa 1 centimetro. Prendiamo i nostri pezzi di gambero ed avvolgiamoli con le patate schiacciate e formiamo la classica pallina. Passiamo nella farina, nell’uovo e nel pangrattato o, in alternativa, nel pane panko. Friggiamo e una volta dorate guarniremo con stracciatella di burrata e pistacchio tritato. Sempre con il pesce e le patate possiamo realizzare delle polpette praticamente a costo zero usando il tonno come spieghiamo in questo articolo.

Ottime anche con le verdure

Se vogliamo una preparazione semplice ma che dia come risultato un’esplosione di gusto possiamo unire le patate alle verdure. Dopo aver cotto dei broccoli e averli scolati con cura aggiungiamoli alle patate schiacciate e regoliamo di sale e del peperoncino, per chi lo gradisce. Aggiungeremo, poi, del pangrattato per dare stabilità al tutto. Formiamo dei dischetti e, in questo caso, non friggeremo ma cuoceremo in padella da entrambi i lati fino ad ottenere una deliziosa crosticina. Una volta pronte aggiungeremo una fonduta di taleggio e, per i più golosi, è possibile aggiungere della salsiccia cotta all’impasto.