Cosa cucinare per cena se non si ha molta voglia di passare il tempo ai fornelli? Proviamo a proporre una risposta: una torta salata ai carciofi.

Questi ultimi sono ortaggi tipici della stagione invernale e il mese di febbraio è uno dei migliori per potarli in tavola. Tra gli altri ingredienti del ripieno ci sono anche panna e formaggio da cucina ad ingolosirlo ulteriormente. Inoltre, non serve il lievito per preparare questa gustosa torta salata ma solamente uova, burro e farina.

Ingredienti per una teglia da 27 cm

200 g di farina 0;

200 ml di panna da cucina;

4 uova;

5 carciofi;

90 g di burro;

60 g di formaggio grattugiato;

sale;

pepe;

prezzemolo tritato;

1 spicchio di aglio.

Per mettere in ammollo i carciofi

acqua;

succo di limone.

Non serve il lievito per preparare una gustosa torta salata salvacena con quest’ortaggio di stagione spesso usato come contorno

Pulire i carciofi e metterli in ammollo in acqua e limone per circa 10 minuti di tempo.

Intanto, prendere una ciotola e versare al suo interno la farina. Al centro, mettere il burro spezzettato, il sale e un uovo. Cominciare ad impastare. Se serve, aggiungere un po’ di acqua. Continuare ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Dunque coprire la ciotola con della pellicola. Metterla in frigorifero e lasciarla al suo interno per circa 30 minuti.

Durante questo lasso di tempo, prendere una padella e versare l’olio al suo interno. Aggiungere uno spicchio di aglio e farlo imbiondire. Sciacquare e scolare i carciofi e metterli all’interno della padella dopo averli tagliati a fette. Salare e cuocere fin quando non si ammorbidiranno. Se necessario, aggiungere acqua di tanto in tanto. Insaporire con pepe e prezzemolo. Prendere una ciotola e sbattere al suo interno le uova restanti assieme al formaggio e alla panna da cucina, per poi salare. Da questo momento in poi, cominciare a preriscaldare il forno a 180° in modalità statica.

Foderare la teglia con la carta da forno e stendervi sopra 2/3 dell’impasto. Metterci sopra i carciofi e ricoprire con il misto di uova, panna e formaggio. Stenderci sopra il resto della sfoglia aiutandosi con il mattarello. Una parte della sfoglia può essere tagliata in strisce con l’aiuto di una rotella dentata e usata per decorare la parte superiore della torta. Infornare fino a doratura, cioè per circa 30 minuti di tempo. Servire calda o tiepida.

Lettura consigliata

Un cremoso primo piatto coi carciofi per chi non sa cosa preparare la domenica