Non serve essere chef esperti per preparare questo economico piatto deciso ma delicato a cui è impossibile resistere

Per realizzare questa ricetta ci occorrono:

350 g di pasta, preferibilmente tipo farfalle o rigatoni;

1 peperone giallo;

1 peperone rosso;

150 g di Taleggio;

50 g di Parmigiano grattugiato;

1/2 cipolla bianca;

olio e sale q.b.

Cominciamo naturalmente dalla preparazione dei peperoni, che andranno lavati e puliti, eliminando quindi sia il picciolo esterno che semi e filamenti interni. Procediamo tagliandoli a striscioline abbastanza sottili, ma non serve perdere tempo a farle tutte uguali perché poi andranno frullate.

A questo punto, sbucciamo e tagliamo anche la cipolla, prima di farla rosolare con quattro cucchiai d’olio in una padella antiaderente proprio con i peperoni affettati. Dopo aver aggiustato di sale, lasciamo cuocere per un paio di minuti: aggiungiamo poi un bicchiere d’acqua, copriamo la pentola e lasciamo ammorbidire le verdure ancora per 5 minuti.

Nel frattempo, prendiamo il Taleggio e tagliamolo a cubetti, a seguire frulliamo i peperoni nel mixer fino a ottenere una crema liscia più o meno densa. Versiamo di nuovo il composto nella padella e, aggiunti i dadini di formaggio, lasciamoli sciogliere nella crema calda, eventualmente aiutandoci con un po’ di fiamma. Spolveriamo anche con il Parmigiano.

Messa a bollire la pasta, scoliamola al dente e completiamo la cottura nella padella con il condimento.

