Non serve diploma per queste suggestive offerte di lavoro in Cinecittà da cogliere al volo

Cinecittà World è alla ricerca di nuovo personale per tantissimi ruoli, adatti sia a professionisti specializzati che a candidati senza esperienza. Il termine ultimo per candidarsi è fissato per il 6 marzo 2022.

Tuttavia, nel caso non riuscissimo ad inviare domanda in tempo o non fossimo interessati ai profili disponibili, niente panico. In qualunque momento, Cinecittà World offre la possibilità agli interessati di inviare candidatura spontanea compilando il form apposito. Qualora spuntassero nuovi ruoli compatibili con le nostre preferenze e qualifiche, verremo contattati al recapito di riferimento comunicato.

Scopriamole nel dettaglio

Cosa serve per lavorare in Cinecittà World? Oltre ai requisiti specifici dei singoli annunci di lavoro, sono indispensabili flessibilità oraria, disponibilità a lavorare nei giorni festivi, responsabilità e affidabilità. Vediamo di seguito alcuni esempi di profili ricercati.

Non serve diploma per queste suggestive offerte di lavoro. Ci riferiamo ai profili di Addetti Alle Attrazioni, Addetti Ai Negozi, Addetti Alle Pulizie, Banchisti e Cassieri, Steward e tanti altri.

Prendiamo ad esempio la prima opportunità, ossia Addetti Alle Attrazioni. Cinecittà World ricerca per questo ruolo candidati solari e brillanti dalle spiccate doti relazionali e comunicative. Questi si occuperanno di coordinare l’accesso del pubblico alle attrazioni, dopo aver ricevuto una attenta e mirata formazione interna.

Per Addetti Ai Negozi è richiesto in via preferenziale l’aver lavorato in precedenza nell’ambito della vendita diretta, dell’assistenza alla clientela e dell’allestimento della merce. Anche in questo caso, il candidato dovrà dimostrare di avere spiccate qualità dal punto di vista relazionale e comunicativo.

L’annuncio per Addetti Alle Pulizie fa anch’esso parte della categoria dei non richiedenti requisito d’istruzione. Dunque, nessun diploma, laurea o licenza di terza media strettamente necessari. Tuttavia, sono fondamentali la predisposizione alla comunicazione con il pubblico e un’esperienza pregressa sul campo. Il candidato scelto si occuperà di mantenere disinfettate e pulite le aree degli uffici e del Parco.

Non serve diploma per queste suggestive offerte di lavoro in Cinecittà da cogliere al volo

Per candidarsi basta visitare la pagina ufficiale di Cinecittà World dedicata alle carriere. Una volta approdati sul sito, scorriamo la lista di annunci e clicchiamo su quello di interesse. Dopo di che, a fine pagina troveremo il form da compilare per inviare domanda, al quale sarà necessario allegare curriculum vitae.

Lettura consigliata

Basta la terza media per questi annunci di lavoro fino a 1.800 euro mensili senza alcuna esperienza