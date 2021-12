Ci avviciniamo a grandi passi alle feste di Natale. Forse staremo già pensando a quali regali comprare e a che cosa cucinare per la vigilia e per il pranzo di Natale. Se fossimo un poco a corto di idee e volessimo seguire la tradizione, non lasciamoci sfuggire la ricetta di oggi. Non seppie e polpi, per degli spaghetti aglio e olio ecco l’abbinamento d’oro che sta spopolando per le feste natalizie.

Durante le feste si sa, s’incontrano gli altri anche davanti al buon cibo. Forse proprio a causa del fatto che durante le feste si tende a prendere un po’ di peso, sarà meglio prepararsi prima. Una dieta più equilibrata ci permetterebbe di ammortizzare bene le succulente pietanze che si prepareranno in quei giorni di festa. Un ortaggio che ci potrebbe ben preparare alle feste è certamente il carciofo. Potremmo utilizzare i gambi di carciofo per due strepitose ricette, che sono a basso contenuto calorico.

A tavola certamente non potrà mancare una buona bottiglia di vino. Ma quale scegliere fra le tante, visto che le proposte al supermercato non mancano. Forse sarà l’occasione per stappare non una bottiglia qualunque ma una buona bottiglia, che si faccia assaporare con tutto il suo bouquet. A parte lo spumante, potremmo scegliere tra alcune bottiglie che trasformeranno la festa in un ricordo indimenticabile.

Non seppie e polpi, per degli spaghetti aglio e olio è questo l’abbinamento d’oro che sta spopolando per le feste natalizie

Per quanto poi riguarda la cena della vigilia natalizia un primo piatto a base di pesce è d’obbligo. Si potrebbero abbinare ai classici spaghetti aglio olio, dei portentosi calamaretti. A differenza dei calamari che si trovano fra settembre e dicembre, i calamaretti si possono pescare anche fino a febbraio. Li potremo trovare freschi, ma anche congelati.

L’abbinamento è facile da preparare poiché la ricetta degli spaghetti aglio e olio è ben conosciuta. Basta ricordarsi di aggiungere un po’ di piccante.

Mentre gli spaghetti sono in cottura, soffriggiamo uno spicchio d’aglio, un pezzetto di peperoncino piccante e del prezzemolo tritato. D’obbligo è l’olio d’oliva EVO, con la sua ricchezza di sentori. Si può utilizzare tranquillamente, perché si tratta di soffriggere e non di friggere.

Un po’ di mantecatura

Sarà sufficiente che l’aglio s’indori, perché possiamo aggiungere i calamaretti, in precedenza puliti e tagliuzzati. Non devono stare molto sul fuoco, per non farli diventare duri. Basterà a questo punto aggiungere gli spaghetti e un po’ di acqua di cottura per farli mantecare.

Un piatto semplice e sano che sicuramente non appesantirà i commensali, pronti a continuare con altre specialità delle feste.