Non sei ancora pronta per la prova costume? Ecco tutte le migliori ricette light salva cena da provare

Una guida alle ricette estive da portare in tavola a cena: leggere ed equilibrate, saziano senza appesantire.

Organizzare pranzi e cene in estate è davvero difficile e i motivi sono diversi. Innanzitutto, il caldo opprimente non toglie solo le forze ma anche l’appetito e quindi molto spesso non si mangerebbe altro se non frutta e gelato. In secondo luogo, sempre in ragione delle alte temperature, non è semplice destreggiarsi tra le ondate di calore di forno e fornelli durante la preparazione. A tutto ciò si aggiunga che soprattutto in questa stagione ci preme restare leggere e mangiare sano, ovviamente per arrivare preparate alla prova costume.

Insomma, se si tiene conto di tutti questi impedimenti, risulta evidente come la cucina d’estate sia un vero e proprio incubo. In ogni caso, non c’è da disperare: prendi nota di queste ricette fresche e veloci perfette se non sei ancora pronta per la prova costume.

Insalata, mon amour

Tra le ricette ideali per superare le calde serate estive c’è l’insalatona, a patto che non sia composta solo di verdure ma contenga anche proteine. E quale miglior modo per celebrare lo spirito vacanziero se non quello di provare tutte le varianti più golose di insalata con il pesce? Salmone, polpo e gamberi sono i pesci solitamente più utilizzati in cucina e non solo in questo tipo di preparazioni. La cosa non stupisce: sono teneri e saporiti, ma soprattutto si prestano a tipi di cottura diversi che ne esaltano gusto e proprietà.

Ad esempio, il salmone è ottimo cotto in padella, al forno o alla piastra, mentre il polpo è delizioso anche lessato o stufato. Per quanto invece riguarda i gamberetti, c’è solo una regola e cioè non farli cuocere troppo a lungo: del resto, sono buonissimi anche appena scottati.

Non sei ancora pronta per la prova costume e cerchi idee per piatti sfiziosi e light? Eccoli qui

A questo punto, non resta che scoprire come creare un’insalata di pesce perfetta: saziante, genuina e nutriente, oltre che coloratissima e appetitosa. Cominciamo da un’insalata tiepida di salmone e verdure come ravanelli, misticanza, carote, cipollotti, zucchine e cetriolini. Insaporisci con un cucchiaio di maionese, prezzemolo, capperi e un pizzico di erba cipollina. In alternativa, puoi abbinare il salmone ad un’insalata di patate, piattoni e piselli, accompagnando il tutto con un po’ di salsa allo yogurt. Se invece preferisci un piatto più semplice, ti basta fare il salmone in crosta e abbinarlo ad un mix di insalate.

Per quanto riguarda il polpo, puoi cucinarlo in modo classico con patate, olive e pomodorini secchi o fare una poke con farro, orzo e uova. Ancora largo alla fantasia con l’insalata di gamberetti, avocado e arancia o con code di gambero, soia e riso Basmati. Lasciati conquistare anche dall’insalata di totani con limone e rucola oppure da quella con sgombro, fagioli, cicoria e vinaigrette all’origano. Senza dimenticare l’insalata di calamari, verdure e briciole croccanti o il più semplice tonno al sesamo da servire con del lattughino fresco.