A volte è difficile non pensare alle superstizioni tramandate dalla cultura popolare. Qualsiasi cosa un po’ fuori dal comune può diventare uno strano presagio, negativo o positivo. Anche soltanto trovare un doppio tuorlo d’uovo potrebbe portarci a prevedere alcuni eventi futuri. Sicuramente, poi, quelle legate al gatto nero sono tra le più conosciute. Diverse le varianti tramandate per generazioni, che affermerebbero che porti sfortuna. Prima tra tutte quella del gatto nero che attraversa la strada. Questa superstizione dalle origini lontane è così radicata che ancora in tanti si tengono alla larga dai gatti neri.

Ma anche un gatto comune dal pelo nero può essere tra i più teneri e belli tra tutti. Dal portamento regale, il loro manto nero e lucido è davvero stupendo se ci dimentichiamo delle superstizioni.

Non seguiamo le superstizioni, queste razze di gatto nero sono tra le più affascinanti e affettuose tra tutte

In realtà il gatto nero non appartiene solo ad una razza particolare. La pigmentazione nera può presentarsi comunemente in diverse razze, anche nello sphynx che pelo non ne ha.

Il più comune, l’europeo

È sicuramente il gatto nero più diffuso, quello che ci capita di vedere scorrazzare in giro per le strade. Spesso con delle striature più tendenti al marrone, è un gatto molto attivo e giocherellone. Difficile tenerlo fermo, vista la sua natura più selvaggia. Ma esistono anche altre razze che hanno questa pigmentazione tanto affascinante. Uno tra tutti è il gatto della razza Bombay, una piccola pantera super affettuosa.

Come riporta anche il suo nome, questo gatto ha un che di esotico che conquista tutti. In realtà di origine statunitense, sembra essere l’incrocio tra il burmese e l’americano a pelo corto. Il suo manto è così lucido e vibrante che sembra proprio quello di una pantera. Ideale per le famiglie perché molto affettuoso, sia con adulti che con i bambini. Anche il british shorthair è un gatto adatto alla vita domestica e alle famiglie. Il suo viso tondo e paffutello lo rende molto amato dai bambini. D’indole molto docile, il suo manto non è completamente nero, ma con sfumature color fumo. Un’altra razza molto particolare è l’angora nero, dalle striature tigrate o tartarugate. Sfumature che donano carattere a questo micio dal portamento raffinato.

Finiamo questa carrellata di stupendi esemplari di colore nero con il persiano. Coda vaporosa, pelo lungo e naso schiacciato lo rendono un gatto molto raffinato. Molto vivace e giocoso, diventerà l’anima della casa se decidiamo di adottarne uno. Quindi, non seguiamo le superstizioni, queste razze di gatto possono essere tanto affettuose quanto le altre. Poco importa che il loro pelo sia nero, anzi, forse è ancora più incantevole.

Approfondimento

Se il nostro gatto si comporta così quando torniamo a casa ci vuole dire una cosa importantissima