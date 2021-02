Se proprio dovessimo trovare l’unico merito della pandemia, potrebbe essere quello di averci riportato all’importanza della vita e della libertà. Senza contare il richiamo alle norme igieniche, anche quelle di base, che forse avevamo accantonato. Tutti noi stiamo rincorrendo la possibilità di vivere meglio, prevenendo le malattie molto più di prima.

Attraverso l’assunzione di integratori, ma anche migliorando la qualità degli ingredienti della nostra tavola. Tra questi, ricordiamoci di dare sempre spazio a frutta e verdura, perché le fibre e le vitamine contenute ci permettono di vivere meglio. E, a proposito, non se ne parla mai ma la vitamina antinvecchiamento è questa: la E. Vediamone i benefici assieme ai nostri Esperti in questo articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La vitamina dal nome complicato

Siamo abituati a chiamare le medicine attraverso le lettere dell’alfabeto, ma scientificamente ognuna di loro ha un suo nome. Non fa ovviamente eccezione quella di cui stiamo parlando, che a dire la verità, ne presenta uno abbastanza complicato: tocoferolo. Difficile il nome, ma assolutamente indispensabile la sua funzione. La vitamina E è infatti uno dei più potenti antiossidanti naturali, capace di prevenire molte malattie degenerative e cardiovascolari.

La sua funzione

Come avviene l’assimilazione di questa vitamina nei nostri processi metabolici? La mucosa intestinale la assorbe assieme ai grassi alimentari introdotti nel nostro corpo. Il fegato se ne appropria, regolandone la presenza e l’attività nel sangue e distribuendola all’intestino. Non solo, perché questa vitamina è in grado anche di facilitare l’assorbimento di altre tre “colleghe” basilari: A, B e C. Non se ne parla mai ma la vitamina antinvecchiamento è questa, grazie al suo esercito di antiossidanti che contrastano e ci proteggono dai radicali liberi. In pochi sanno che questa vitamina è il nostro scudo protettivo contro:

il fumo;

le tossine alimentari;

l’inquinamento;

i raggi ultravioletti.

Con le sue funzioni difensive di organi e tessuti, questa vitamina è la vera e propria paladina del nostro antinvecchiamento.

Dove la troviamo

Ricordiamo quindi che per la salute di cuore, cellule e cervello, è bene assumere quotidianamente il tocoferolo che troviamo in questi alimenti:

olive e olio extravergine;

frutta secca;

semi di girasole;

legumi;

cereali integrali;

verdure a foglia verde, come spinaci e broccoli;

spezie come cumino, pepe, peperoncino e paprika;

erbe aromatiche come prezzemolo e basilico;

frutti di bosco;

latte e latticini.

Sempre in materia di prevenzione e salute, suggeriamo la lettura dall’articolo di approfondimento, con una ricetta gustosa, ma anche benefica per il nostro organismo.

Approfondimento

Prevenire l’influenza a tavola con questa pasta gustosa e salutare