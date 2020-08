Non scuotere la testa per rimuovere l’acqua dalle orecchie. Ecco cosa potrebbe succedere al tuo corpo. Fai il bagno al mare oppure in piscina e puntualmente ti rimane dell’acqua nelle orecchie? Non scuotere la testa per rimuoverla, perché potresti incorrere in dei pericoli. A dimostrarlo sono i risultati preliminari di uno studio di alcuni ricercatori della Cornell University, presentati durante il meeting annuale della Division of Fluid Dynamics dell’American Physical Society, a Seattle.

I ricercatori hanno raccontato che nei ripetuti tentativi di far uscire l’acqua dalle orecchie, le forze di accelerazione di gravità coinvolte potrebbero ipoteticamente esporre a danni cerebrali. Hanno inoltre aggiunto che i soggetti più a rischio non sono gli adulti, ma i bambini piccoli.

Questi studi preliminari, svolti a livello 3D e non su persone reali, delineano quindi che la tecnica dello scuotere la testa per eliminare l’acqua non è una saggia mossa. Ci sono altri rimedi che invece possiamo attuare per espellere l’acqua intrappolata nelle nostre orecchie. Rimedi molto meno invasivi. Uno di questi è quello di inclinare la testa orizzontalmente sull’asciugamano e aspettare circa 5 minuti. In questo modo l’acqua tenderà a scivolare via autonomamente. Ripetere poi la stessa operazione per l’altro orecchio.

Oppure esistono dei prodotti, acquistabili in farmacia, che aiutano la rimozione dell’acqua dalle orecchie e possono, inoltre, prevenire la formazione di tappi. Questi prodotti sono quasi sempre naturali e sono a base di acqua o olio. Basterà infatti spruzzare il prodotto scelto una volta al giorno per evitare spiacevoli situazioni legate alle nostre orecchie. E in questo modo ci godremo il bagno in piscina o al mare con serenità, senza la paura di rimanere con dell’acqua nelle orecchie. Quindi ricordati di non scuotere la testa per rimuove l’acqua, ma fai uso dei metodi sopra citati.