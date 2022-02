Recentemente secondo un’indagine a livello internazionale noi italiani ci siamo presi una sgridata da alcuni nutrizionisti. Sembra incredibile, eppure proprio noi, patria della cucina più amata del Mondo avremmo toppato alla fine. Saremmo infatti uno dei popoli che maggiormente trascurano l’importanza della colazione. Una volta si diceva che tanto avremmo poi recuperato a pranzo, oggi non è più così. I ritmi frenetici e i turni del lavoro, con orari e flessibilità al massimo, ci fanno spesso saltare anche il pranzo. Che diventa magari uno spuntino. E così, dopo la colazione, saltiamo un altro pasto importante della giornata. Non sarebbero le uova e nemmeno il caffè ma un alimento insospettabile ad aiutarci con una colazione ricca e salutare.

L’importanza di un pasto energetico

Non torniamo di nuovo sull’importanza di una colazione energetica, come quella che fanno gli inglesi. Ma, non possiamo nemmeno limitarci a un misero, seppur buonissimo caffè. Se poi facciamo un lavoro usurante, le possibilità che crolliamo fisicamente a metà mattina sarebbero moltissime. E, per rimediare a un pasticcio, ne facciamo un altro. Ipnotizzati dalle macchinette delle sale mensa e pausa del lavoro, ci tuffiamo in un Mondo di schifezze. Dalle brioches alle merendine piene di conservanti e zuccheri. Dai succhi alle varie barrette piene di cioccolata e pseudo nutrienti. Ecco che rischiamo un bel picco glicemico, con tanta energia subito, ma che va spegnendosi in poco.

Non sarebbero le uova e nemmeno il caffè ma un pesce l’alimento che potrebbe darci a colazione tutta l’energia e la potenza della giornata

Tra la sorpresa generale, dovremmo mangiare il salmone a colazione. Come facevano normanni e vichinghi. E, quelli sì che ne avevano di forza da vendere. Anche troppa. Eppure, secondo alcuni nutrizionisti internazionali, la ricchezza di proteine, omega 3 e nutrienti del salmone sarebbe il jolly della colazione. Senza contare quanto bene potrebbe farci assumere questo pesce anche al mattino, per aiutare il cuore e l’organismo in generale. Magari con un succo d’arancia e uno yogurt. Della serie: riempiamo di benzina il serbatoio e garantiamoci senso di sazietà almeno per non riempirci di schifezze durante la giornata. Magari, aggiungiamoci una manciata di mandorle e il dado è tratto. Quindi sarebbe un pesce ricco di grassi buoni, proteine e carboidrati ad aiutarci a fare un salto di qualità della nostra colazione.

Approfondimento

