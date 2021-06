Ecco delle meravigliose idee per degli aperitivi indimenticabili con gli amici quest’estate. Caviale o humus di verdure, purè vegetale sono alcune delle ricette più sfiziose da proporre in tavola.

I dips sono delle salsine da antipasto o aperitivo appunto, che si preparano in un batter d’occhio. Non sarà più possibile preparare un aperitivo senza queste salse pronte in pochi minuti per stupire i nostri amici con queste 5 geniali ricette buonissime. Ecco le 5 idee di stuzzichini equilibrati e rapidi.

Come preparare i dips

Non ci sono ricette preconfezionate, si può praticamente utilizzare qualsiasi ingrediente. I legumi apportano più proteine vegetali che aumentano la sazietà. Se utilizziamo gli yogurt sarà utile sceglierne uno di capra poiché contiene più proteine, calcio, magnesio e vitamine rispetto al latte di mucca.

Se vogliamo utilizzare un liquido per unire meglio il composto, preferiamo semplicemente dell’acqua che non apporta nessuna caloria. Nel caso si possono aggiungere salsa di soia o di miso o aggiungere un filo d’olio, ma veramente poco. Ci possiamo sbizzarrire poi con delle spezie, erbe aromatiche come la salvia, il coriandolo, il fieno greco o la menta.

Cominciamo con la crema di carciofi che possiamo preparare mischiando bene i cuori, le foglie di spinaci e formaggio di capra fresco. Frulliamo tutto aggiungendo un po’ di prezzemolo e coriandolo.

Possiamo tentare anche il dip a base di pisellini, creando una purea di pisellini e menta fresca. Aggiungiamo poi un filo d’olio d’oliva e frulliamo il tutto. Inoltre, mettiamo delle foglie di menta intere per decorare e aumentare il sapore.

L’humus di fagioli bianchi è favoloso, si prepara frullando i fagioli bianchi con della purea di sesamo. Si aggiungono sempre erbe a piacimento e un po’ di olio.

Il dip agli asparagi è molto delicato e buonissimo,soprattutto se fatto con asparagi mischiati alla purea di pistacchi.

Infine, abbiamo la tapenade di olive che è un piatto provenzale a base di olive verdi e nere. Si possono mischiare entrambe o sceglierne un solo tipo. Mixiamo le olive e aggiungiamo un filo d’olio e delle foglie di basilico fresche.

