La sala da bagno è una delle stanze preferite per chi ama l’acqua e il relax. Una vasca da bagno o una doccia sono un vero lusso soprattutto quando sono ben decorate. Oltre all’importanza estetica e funzionale si possono facilmente apportare dei miglioramenti per la nostra salute.

La qualità dell’acqua è in effetti fondamentale per far sì che la nostra pelle non subisca gli effetti dell’inquinamento. Ecco perché non sarà più possibile farsi la doccia senza questo oggetto economico che depura l’acqua.

Il depuratore filtro con pietre naturali

Questo filtro addolcente per l’acqua non è per niente costoso ed è acquistabile nei negozi di accessori per la casa. È un pomello doccia con filtro che possiamo facilmente sostituire al nostro tradizionale. In più ha un sistema purificante che impedisce l’accumulo di calcare sui fori di uscita dell’acqua.

Il sistema è formato da una serie di perline di argilla e pietre minerali che ad ogni getto d’acqua la purificano. Questo permette alla nostra pelle di non invecchiare e non irritarsi e l’argilla ha un effetto idratante e di protezione.

I benefici e vantaggi del filtro doccia purificante naturale

Questa doccetta è ecologica ed economica. Costa intorno ai 15 euro e si può acquistare sia online che in negozi per la casa. Ha una ricarica che va cambiata dopo 6 mesi. Si installa in meno di 1 minuto ed ha un doppio effetto. Si risparmierà il 30% di acqua poiché questa è trattenuta nella ricarica dove viene filtrata insieme alle pietre.

Infatti, oltre a trattenere calcare e cloro purifica tutte le impurità della pelle rendendola più splendente. In più, la doccetta è molto leggera e dura negli anni. La ricarica da cambiare ogni 6 mesi, 1 anno costa intorno ai 9 euro e si può facilmente ordinare su internet. Una volta provato non sarà più possibile farsi la doccia senza questo oggetto economico che depura l’acqua.