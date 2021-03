Creme, cure, trattamenti e beauty farm per curare l’aspetto fisico. Integratori, alimenti, erbe ed estratti per tutelare l’organismo. Non sarà la fonte della giovinezza ma ecco le 3 regole per mantenersi giovanili, ricordandoci anche di alcune azioni. Vedremo in questo articolo dei nostri Esperti che non sono solo i prodotti a rallentare la vecchiaia, ma anche le nostre quotidianità. Che, però non dobbiamo dimenticare, ma anzi mettere a frutto.

Il metabolismo efficiente è un alleato per allungare la vita

Non sarà la fonte della giovinezza ma ecco le 3 regole per mantenersi giovanili, curando sempre il nostro metabolismo. Eh sì, perché la salute della persona, parte dalla salute dell’intestino, del fegato e di tutti gli organi interni. Come possiamo quindi permettere al nostro metabolismo di farci da alleato prezioso per mantenerci giovani? Semplicemente attivandolo con i famosi 5 pasti al giorno. I tre principali: colazione, pranzo e cena. I 2 break di metà giornata. Soprattutto, se questi due sono a base di frutta, fibre e vitamine.

Difendere il nostro corpo

La seconda azione che il nostro corpo predilige per rallentare il suo invecchiamento è la difesa attraverso l’alimentazione. Arriva la bella stagione, e con essa, molti dei frutti, dall’altissimo contenuto di vitamine, fibre, antiossidanti e nutrienti. Ricordiamo sempre che un sistema immunitario efficiente equivale a un fisico resistente a virus e infezioni. Mettiamoci d’impegno e nei prossimi mesi, facciamo abbuffata di frutta fresca di stagione.

Limitiamo alcol e zuccheri

Per mantenerci giovani e belli, non dobbiamo solo assumere, ma anche eliminare, o, almeno limitare. Terza regola per stare bene e dimostrare meno anni:

ridurre il consumo degli zuccheri, e soprattutto delle bevande che li contengono;

ridurre il consumo dei superalcolici;

preferire crostate e torte fatte in casa alle produzioni industriali.

Rammentiamo che nella lotta alla sopravvivenza e alla salute del nostro organismo, l’eccesso di zuccheri rappresenta il nostro punto debole. Così come un eccessivo uso di sale. Allo stesso tempo, ricordiamoci che siamo fatti di acqua e, di berne quindi, almeno un litro e mezzo al giorno.

