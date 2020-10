Compro questo ombretto oppure questo? Compro questo rossetto oppure questo? Il dilemma non è essere o non essere, ma quale trucco mi sta meglio. Ogni viso ha delle caratteriste ben precise date dal taglio degli occhi, dalla rotondità del viso, dal colore della pelle etc… Scegliere dunque il make-up perfetto può essere veramente complicato se non si è degli esperti del settore. Ah, e se hai gli occhi piccoli clicca qui per scoprire come valorizzarli.

Non sai quale trucco ti sta meglio? Te lo dice il tuo smartphone

Certo la cosa che si può fare è quella di andare nel nostro negozio di fiducia e chiedere al personale dello store. Oppure provare tutti i prodotti davanti allo specchio fino a quando non si arriva a quello giusto per noi. Certo delle pratiche un po’ lunghette. Ma per fortuna la tecnologia è sempre al nostro fianco ed è sempre pronta a sfornare app o programmi che fanno al caso nostro.

Nasce durante il lockdown infatti un’app che puoi installare sul telefono che ti dice quale trucco ti sta meglio. È nata proprio durante il periodo di lockdown perché non era possibile recarsi nei negozi e fare acquisti, ma l’online era la nostra unica via di shopping. Certo comprare un rossetto online oppure un ombretto era difficile, perché vai a sapere come sta sul viso. Per questo motivo è stata inventata questa app, così prima vedi quale prodotto ti sta bene poi lo acquisti.

Come funziona? Facilissimo

Praticamente all’interno dell’app hai una vasta gamma di prodotti. Una volta che ti sei scattato una foto apri il menù e cerchi il tuo prodotto preferito. Te lo provi sulle labbra se è un rossetto, sulla pelle se è un fondotinta, sugli occhi se è un mascara e così via. E se ti piace come ti sta, tac il gioco è fatto. Quindi non sai quale trucco ti sta meglio? Te lo dice il tuo smartphone ora.