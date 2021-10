Non rottamiamo queste auto se le abbiamo in garage perché sono da collezione

Qualche volta la bella sorpresa ce la fa il nonno, talvolta la zia. Scopriamo nel suo garage sotto il palazzo oppure in una rimessa polverosa della sua casa di campagna, un’auto vecchiotta che si è dimenticata di rottamare. Una vettura obsoleta, finita dietro un cumulo di mobili da giardino e vecchie valigie. Ma ora non è proprio il momento di andare a rottamare. Anzi è ora di dargli una ripulita, di vedere se il motore parte oppure se va addirittura restaurato. Non rottamiamo queste auto se le abbiamo in garage, perché ormai sono da collezione. Ecco alcuni modelli che si vendono all’istante agli appassionati, sul web o nelle fiere di auto d’epoca. La passione per le auto vintage ha portato alcuni a fare scoperte curiose e ancora perfettamente valide. Per esempio, è finalmente svelato il prodotto tenuto segretamente in auto da uomini e donne da almeno 30 anni.

Caccia grossa alle tedesche

C’era una volta la Golf a cinque cilindri. Chi si ricorda questa bandiera della Volkswagen nella versione V5 4Motion? Era un’auto ruggente. A differenza della R32 equipaggiata con il motore 3,2 a sei cilindri, questo modello monta un propulsore da 2,3 litri. Dunque, se ancora funziona, è in grado erogare150 o 170 CV di potenza, scaricata a terra attraverso un sofisticato sistema di trazione integrale.

Anni fa, subito dopo l’arrivo della Porsche Cayenne, uscì il premium Suv targato Mercedes-Benz, la ML. Questa è un’auto divenuta famosa a Hollywood, fu protagonista del film Jurassic Park – Il mondo perduto. Tra gli esemplari più contesi dai collezionisti c’è la versione 320 con motore V6 da 3,2 litri e 218 CV di potenza.

E passiamo all’ Audi A8: fu la prima auto col cambio Tiptronic. Una vera signora con telaio realizzato interamente in alluminio. Il motore V8 sviluppa 300 cavalli. Risulta ottimo ancora oggi il sistema di trazione a quattro ruote motrici.

Passiamo ora alle auto italiane da rivalutare, se le troviamo in garage. A cominciare dall’Alfa Romeo 155 Silverstone. Questa berlina col marchio del Biscione è stata prodotta in soli 2.500 esemplari dal ’94 al ’95 per Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Paesi Bassi. Porta un grande alettone sul retro e anche un’appendice aerodinamica sul paraurti anteriore.

Anche la Fiat Tipo che ha spopolato tra la fine degli Anni ’80 e la metà degli Anni ’90 è ormai un prodotto ‘cult’. Le più ricercate sono quelle con allestimento GT, con motore da 1,8 litri d cilindrata e potenza 105 cavalli. Gli interni conservano sedili profilati e sportivi, pannello di controllo sportivo e fari fendinebbia.