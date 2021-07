Con l’estate arriva il consumo massiccio di gelato e così anche i numerosi contenitori di plastica riposti nel congelatore. Ma non tutti sanno che è meglio non riutilizzare le vaschette del gelato perché possono essere pericolose per la salute. Infatti, una volta che il gelato è stato consumato, si tende a riutilizzare la confezione per conservare cibo o congelare altri alimenti. Anche se questo può rilevarsi pratico, purtroppo, nasconde dei rischi. Vediamo quali sono e se possibile, è sempre consigliato preparare il gelato da soli in casa.

L’imballaggio dei gelati è costituito principalmente da materiali termoplastici che si deformano a temperature più elevate. Ciò può causare la penetrazione e dissoluzione di sostanze nocive nel cibo. Molte le persone che hanno l’abitudine di riciclare contenitori che contengono liquidi o alimenti. Ad esempio, le bottiglie di plastica che sono utilizzate per l’acqua minerale e poi riciclate per conservare il vino. A seguire le vaschette per il gelato tenute nel congelatore e riutilizzate per alimenti caldi. Inoltre, secondo una statistica il 34,4% delle persone non butta i sacchetti gelo tolti dal congelatore, ma li impiega per congelare di nuovo.

Queste cose fanno parte delle cattive abitudini che bisogna assolutamente cambiare.

I consigli

L’ l’Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha promosso una ricerca su scala nazionale, dove evidenza i rischi nel riutilizzare i contenitori e le pellicole di plastica.

La ricerca evidenzia che il bisfenolo A di alcune stoviglie e plastiche è pericoloso. Tuttavia, stando alla valutazione delle Autorità Europea per la sicurezza alimentare, la quantità impiegata non è dannosa per l’organismo. Poi, ci sono anche altre sostanze contenute nelle bottiglie gli ftalati e nelle padelle antiaderenti il teflon.

Ed ecco alcune regole di base emanate dall’Istituto Zooprofilattico molto semplici ed efficaci:

a) non utilizzare più volte le bottiglie di plastica (ad esempio quelle dell’acqua minerale per olio, vino, eccetera), lo stesso vale per i contenitori per alimenti come le vaschette di gelato;

b) le bottiglie di plastica devono essere conservate in modo corretto, non esposte alla luce e in luogo fresco, qui la nostra guida con tutte le indicazioni: sono 7 i consigli per conservare l’acqua in bottiglia in modo corretto che pochi seguono ma farebbero bene a metterli tutti in pratica

c) acquistare pellicole per alimenti con marchio CE.