Non rischiare soldi con un titolo azionario molto interessante. Quale è il momento opportuno per comprare Anima Holding?

Non rischiare soldi con un titolo azionario molto interessante come Anima Holding può sembrare un’affermazione paradossale, ma cercheremo di dimostrare che non è così.

Sul fatto che la società del risparmio gestito sia molto interessante basta chiedere referenze a Banco BPM. La banca guidata da Giuseppe Castagna, infatti, negli ultimi mesi ha rafforzato ancora di più la sua presa sulla SGR. Una decisione che apparentemente non ha alcuna motivazione speculativa se non il fatto che la banca crede nelle potenzialità di Anima Holding.

Per come è strutturato l’azionario di Anima Holding (più del 50% del capitale sociale è posseduta da partecipazioni inferiori alla soglia oltre la quale parte l’obbligo di comunicazione alla Consob), infatti, il passaggio dal 14% al 19% di Banco BPM non è funzionale ad alcuna strategia di controllo. Sicuramente una presenza quasi al 20% è più ingombrante, per chiunque voglia entrare, rispetto ad una quota più ridotta.

Ma se Banco BPM punta forte su Anima Holding, perché diciamo che al momento bisogna non rischiare soldi comprando il titolo?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Anima Holding

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 19 giugno a quota 3,906€ in ribasso del 2,45%, rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista, time frame settimanale, che ha raggiunto I° obiettivo di prezzo in area 4,3534€. Se questo livello dovesse essere rotto all rialzo le quotazioni Anima Holding si lancerebbero verso gliobiettivi successivi in area 6,7126€ (II° obiettivo di prezzo) e 9,0628€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di oltre il 150%.

Vista, però, la situazione attuale le quotazioni potrebbero scendere fino in area 3,4563€ dove si potrebbe entrare in acquisto con stop rigido nel caso di chiusura settimanale inferiore al livello stesso. In questo caso, infatti, la tendenza in corso potrebbe girare al ribasso.

Approfondimento

Per la scheda tecnica sul titolo si rimanda a seguente link, clicca qui.