Non rinunciamo al ristorante cinese quando siamo a dieta, ecco cosa ordinare per sentirsi sazi con un occhio alla linea

La tentazione di fare uno strappo alla regola è sempre forte quando siamo a dieta e diventa quasi irresistibile quando gli amici ci invitano al ristorante. Purtroppo, a volte i sensi di colpa si fanno sentire dopo una bella serata fuori e ci sentiamo scoraggiati dopo aver ceduto alla tentazione. Ma dovremmo cambiare mentalità: essere a dieta non significa non potersi godere un buon pasto al ristorante. Si può uscire a cena senza rinunciare alla dieta, basta applicare alcune semplicissime regole per ordinare dei piatti che fanno bene alla linea. In particolare, ecco che cosa possiamo ordinare se abbiamo in programma una serata al ristorante cinese.

Non è vero che il cibo cinese fa ingrassare, ecco cosa scegliere nel menù

Il cibo cinese ha la reputazione di essere particolarmente pesante e ricco di salse, con molti piatti fritti. Certamente si trovano ricette molto ricche nel menù, ma in realtà la cucina cinese è una delle più varie al Mondo e non avremo alcuna difficoltà a ordinare dei piatti che, pur essendo saporiti, non incideranno troppo sulla bilancia. Le regole sono poche e semplicissime.

Sì a piatti al vapore e alla griglia

La prima regola, e la più intuitiva, è di fare attenzione alla cottura dei cibi. Meglio evitare cibi fritti, ovviamente e anche non esagerare con salse e condimenti. Al ristorante cinese avremo fortunatamente un’ampia scelta di pietanze alla griglia o al vapore, ideali per chi è a dieta. Non rinunciamo al ristorante cinese anche se siamo interessati a dimagrire, basta un po’ di attenzione. Possiamo ordinare degli ottimi ravioli al vapore, meglio ancora se vegetariani, da condire con poche gocce di salsa di soia. Saporitissimi e senza rinunce. Per contorno, sì alle verdure e al pesce alla griglia.

Scegliamo il tofu invece della carne

Il tofu ha una cattiva reputazione, ma di solito è perché gli italiani non lo sanno cucinare. È invece un ingrediente tipico della cucina cinese da millenni ed è certamente da provare perché ricco di proteine, povero di calorie e ha meno impatto della carne sulla nostra dieta.

Non rinunciamo al ristorante cinese quando siamo a dieta, ecco cosa ordinare per sentirsi sazi con un occhio alla linea

Non occorre rinunciare nemmeno al primo. Dovremmo preferire un primo alla piastra, con meno olio. Ordiniamo quindi senza sensi di colpa degli spaghetti integrali con verdure o un bel riso alla piastra. Passeremo una bellissima serata senza rinunciare ai nostri propositi per la linea.

Per le bevande, meglio non scegliere birra, vino o soft drink, ma provare il tradizionale tè al gelsomino. Ecco come prepararlo anche a casa.