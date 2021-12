Siamo sempre di più in piena atmosfera natalizia. Non solo a livello di calendario, ma anche in termini meteo. Sta fioccando in molte parti d’Italia e le previsioni delle prossime ore confermano l’arrivo di ulteriori precipitazioni nevose. In molte case è già stato montato il tradizionale albero e, magari pure il presepe. Molti di noi però stanno ancora pensando se fare o meno l’albero in presenza dei nostri amici micetti. Particolarmente attirati dalle palline e dalle decorazioni, alle volte si arrampicano sopra come giaguari ed ecco il disastro. Non rinunciamo a fare l’albero di Natale per colpa del gatto ma utilizziamo questo sistema rapido ed efficace. Un consiglio a prova anche del nostro micetto più vivace e selvatico del pianeta.

La mitica carta stagnola funziona anche per il micio

A meno di non avere un micetto con il quoziente intellettivo di Leonardo da Vinci, la carta stagnola dovrebbe bastare. Non è solo una questione di riflesso che potrebbe allontanarli, ma di consistenza del materiale. Solitamente, infatti i gatti non amano questa materia. Non ci giocano e non ci mettono dentro le unghiette. Difficile spiegarne il perché, ma sembra un dato di fatto. Ecco, allora che ricoprire di carta stagnola la base del nostro albero potrebbe essere un’idea davvero valida.

Non rinunciamo a fare l’albero di Natale per colpa del gatto ma utilizziamo questo sistema rapido ed efficace

Sono tante le cose che attirano il gatto presso l’albero di Natale. Sicuramente una delle maggiori è il filo elettrico. Anche qui, per evitare guai, ecco cosa dovremmo fare: fissarlo al pavimento con dello scotch e ricoprirlo di nastro adesivo. Quasi fossimo in un cantiere. Il sistema dovrebbe fare da deterrente alle idee malefiche del nostro amico di giocare coi fili elettrici.

Se non abbiamo ancora comperato l’albero

Potrebbe esserci anche un’altra occasione sulla quale riflettere: l’acquisto del nuovo albero. Se siamo indecisi sul tipo di albero, vivo o artificiale, ecco cosa consigliano gli esperti. Il problema dell’abete vero è che potrebbe fornire elementi di masticazione al nostro micetto. Soprattutto se giovane e attirato da ogni cosa. Gli aghi del pino vero potrebbero infatti essere tossici. Ingeriti in numero importante potrebbero addirittura ferire gli organi interni del nostro piccolo amico. Ecco allora che se abbiamo un gatto in casa, forse l’albero artificiale potrebbe rivelarsi la scelta migliore in assoluto. Ricordandoci anche di lasciare spazio di manovra e non inserire l’albero in uno spazio chiuso che attirerebbe la curiosità del nostro micetto.

