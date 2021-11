L’attività sportiva, si sa, può portare moltissimi benefici. Il movimento fisico, se gestito ed esercitato in maniera approvata, è un toccasana per la nostra salute, anche mentale. Non tutte le buone intenzioni, però, riescono sempre ad evitare una fastidiosa reazione che avviene all’interno dei nostri muscoli.

Capita spesso, infatti, che dopo un’attività fisica particolarmente prolungata e dispendiosa, sentiamo dopo qualche ora un peso avvolgerci i muscoli e limitare i movimenti. Si tratta di una reazione naturale del nostro corpo che è causata dall’accumulo dell’acido lattico. Di alcuni consigli da applicare durante l’allenamento per evitarne la formazione e della sua natura abbiamo parlato in passato. Ma, oltre a questo, possiamo fare qualcosa di successivo rispetto allo sforzo fisico cui abbiamo sottoposto il nostro fisico.

Non rimedi complessi e costosi, ma un semplicissimo e gratuito ingrediente potrebbe prevenire l’accumulo di acido lattico

Non è affatto difficile reperirlo, visto che si trova tranquillamente in qualsiasi cucina d’Italia. Normalmente lo utilizziamo per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie, che sono note già dall’antichità. Si tratta del ghiaccio e della possibilità di applicarlo per prevenire la formazione e l’accumulo di acido lattico.

Nulla di paragonabile alle complesse sedute crioterapiche a cui si sottopongono sempre più spesso i grandi atleti. Molti di noi avranno infatti notato le scene di riabilitazione post infortuni e grandi sforzi mostrati dai programmi di approfondimento sportivo. Alcune di queste ritraggono gli atleti intenti ad affrontare una seduta in una camera crioterapica. In altre occasioni, abbiamo magari visto i rugbisti tuffarsi in vasche piene di ghiaccio con ostentata tranquillità.

Eppure non c’è bisogno di arrivare a questo per gli sportivi di livello amatoriale. Per questi livelli è sufficiente applicare una borsa di ghiaccio post allenamento sui muscoli più interessati dallo sforzo. Da escludere invece i rimedi che vediamo in televisione, perché sono sempre effettuati sotto rigida supervisione medica.

Un rimedio post allenamento

Non rimedi complessi e costosi, ma un semplicissimo e gratuito ingrediente potrebbe prevenire l’accumulo di acido lattico. Infatti, il ghiaccio svolgerebbe una funzione di vasocostrizione, cui seguirebbe la vasodilatazione dovuta al ritorno alla temperatura normale. Un meccanismo così assemblato migliora la circolazione del sangue e il microcircolo. Sarebbe questo principio ad accelerare i recuperi e lo smaltimento delle tossine e dell’acido lattico post-allenamento.

Ecco, allora, che il rimedio da applicare non è nulla di diverso da una comunissima borsetta da ghiaccio. Mentre invece, il rimedio consigliato dalle nonne di buttare ripetuti getti di acqua fredda nella doccia post-allenamento ai muscoli più stressati, assume un valore più effettivo. Ecco un ulteriore segreto sui muscoli oltre a quello di cui abbiamo già parlato e che dobbiamo ricordare quando compiamo sforzi intensi.