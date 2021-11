È un problema molto comune in questo periodo dell’anno. Le nostre nonne ci dicevano sempre che cadono più capelli quando cadono le castagne. Questo disturbo crea sempre molti problemi e anche preoccupazione soprattutto a livello estetico. Abbiamo sempre il timore di rimanere senza capelli anche se si tratta di un problema temporaneo.

Infatti i motivi legati alla caduta di capelli possono essere diversi, tra cui anche genetici e ormonali. Tra le altre cause potrebbero esserci quelle di tipo immunitario ma anche una carenza di vitamine. Oppure si potrebbe trattare semplicemente di un problema passeggero soprattutto stagionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non rassegniamoci subito quando cadono i capelli in autunno se possiamo usare questo pratico rimedio

Distinguere la gravità del problema ci permette di correre ai ripari per bloccare la caduta o regredirla. Infatti quando si tratta di stress o diete drastiche potrebbe essere colpa della carenza di ferro. Consultare il dermatologo è sempre consigliato per poter distinguere le cause. Se si dovesse trattare di calvizie o alopecia androgenetica purtroppo i capelli non ricresceranno.

Se invece ci troviamo ad affrontare una perdita di capelli momentanea, cosa fare per rallentarla? Ecco se si tratta di stress o un’alimentazione non bilanciata il nostro medico saprà consigliarci al meglio. Spesso e volentieri si suggerisce l’uso di shampoo o lozioni che affiancano una eventuale terapia.

Però viene da chiedersi se è possibile rimediare alla caduta stagionale utilizzando prodotti naturali. Se il problema non è di alcuna origine patologica, potremmo provare con una lozione fai da te. Il motivo della caduta dei capelli è l’indebolimento del cuoio capelluto. Anche i capelli per crescere forti e sani hanno bisogno di vitamine e oligoelementi.

Come stimolare la circolazione e favorire la ricrescita

Sembra infatti che una pianta aromatica che tutti amiamo in cucina sia utile per stimolare la circolazione e favorire la ricrescita dei capelli. Stiamo parlando del rosmarino. Tanti sono i benefici di questa pianta aromatica per i nostri capelli. Non solo sembra riesca a regolare il sebo in eccesso del cuoio capelluto combattendo i capelli grassi. Ma dovrebbe anche riuscire a stimolare la ricrescita dei capelli.

Proviamo ad aggiungere 5 gocce di olio essenziale di rosmarino al nostro shampoo. Massaggiamolo bene nel cuoio capelluto e lasciamo in posa per 5 minuti prima di risciacquare. Se abbiniamo l’uso di shampoo che contengono zinco potremo aiutare a rinforzare i follicoli piliferi.

Insomma, non rassegniamoci subito quando cadono i capelli in autunno se possiamo usare questo pratico rimedio. Non serve andare nel panico se ritroviamo capelli nella spazzola, è una cosa assolutamente normale. Però se notiamo una perdita anomala, con la presenza addirittura di chiazze localizzate consultiamo subito il dermatologo.

Approfondimento

Molti l’associano al cambio stagione invece la caduta dei capelli potrebbe dipendere da questa ragione