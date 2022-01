Una beauty routine attenta è un’ottima strategia per mantenersi belle e curare al meglio il proprio corpo. All’estetica generale di una donna, ma anche dei maschietti, partecipano senza dubbio i capelli. Per questo diventa importante il modo in cui li trattiamo e ce ne prendiamo cura.

Chi ci tiene veramente farà di tutto per mantenerli in ordine, soprattutto se si tratta di prepararsi per andare al lavoro o uscire la sera. In queste situazioni, purtroppo, si rischiano spesso e volentieri di commettere alcuni errori, tanto banali quanto decisivi.

Sono delle piccolezze che a prima vista potrebbero far apparire meglio la nostra chioma, ma, in realtà, l’indeboliscono. Vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Lo styling si può pagare caro

Che i capelli cadano a tutti è un fatto ormai assodato. In certi periodi, poi, potrebbe essere normale vederne a terra più del solito, come nei cambi di stagione. Bisognerebbe iniziare a preoccuparsi, invece, quando la caduta eccessiva diventa una costante o la chioma sembra sfibrata e diradata. La colpa potrebbe essere nostra e di come la trattiamo normalmente.

Gli errori più risaputi riguardano un uso insistente e aggressivo di piastra e phon. Questi strumenti non farebbero altro che indebolire la chioma, se usati troppo frequentemente. Nella bella stagione potremmo tentare di asciugarci i capelli al vento. In alternativa, applichiamo almeno un prodotto protettivo prima di procedere.

Non raccoglieremo più capelli dal pavimento perché potremmo fermarne la caduta evitando questi 3 errori ricorrenti che non riguardano piastra e phon

Il primo sbaglio che si fa al di fuori del fonare o piastrare i capelli è quello di utilizzare sovente lo shampoo secco. Di per sé, questo prodotto è un aiuto per tenere i capelli puliti quando non abbiamo tempo di lavarli. Con un uso troppo insistente, però, i residui di polverina del prodotto potrebbero depositarsi permanentemente sulla chioma. In questo modo rischieremmo di soffocare i follicoli e indebolire il cuoio capelluto. Nel caso fossimo delle ardue utilizzatrici, cerchiamo di non impiegare lo shampoo secco per più di due volte alla settimana.

Occhio anche ad acconciature e tagli alla moda. Chi ama trecce o code di cavallo dovrebbe evitare di stringere eccessivamente i capelli dietro la nuca. Piuttosto, leghiamoli in maniera morbida o lasciamoli liberi appena possiamo: eviteremo un accanimento eccessivo.

Infine, in certi casi anche il pettine potrebbe diventare nostro nemico. È il caso di chi decide di cotonarsi spesso la chioma. Quest’azione dovrebbe essere eseguita con attenzione perfino da chi ha dei capelli sani e forti. Se abbiamo problemi di secchezza o doppie punte, dovremmo evitare per non peggiorare la situazione. Se seguiremo i consigli appena dati, dunque, non raccoglieremo più capelli dal pavimento.