Il piatto unico dell’estate è da sempre l’insalata di riso. È facile da preparare, veloce e ricca di tutti gli ingredienti: tonno, zucchine, sottaceti e chi più ne ha, più ne metta. È impossibile da credere, ma esiste una versione addirittura più veloce e semplice da preparare, per variare un po’ e non consumare sempre le solite pietanze estive. E si dà il caso che questo piatto sia vegetariano, light e a base di riso venere. Vediamo come prepararlo in pochi minuti.

Le origini

L’origine di questo piatto, che da generazioni ritroviamo a tavola ogni estate, è difficile da identificare. Sono molte e diverse le influenze di questa ricetta. Troviamo un tocco italiano, spagnolo e persino arabo. L’insalata di riso ricorda infatti la famosa Paella, ma anche il cous cous del Maghreb, o il tabulè libanese. Perciò, non possiamo rivendicare come nostro al 100% questo ricco piatto di riso. C’è chi ci mette del suo, magari aggiungendo della maionese al basilico, o chi stravolge completamente questo piatto, come stiamo per fare noi. Perciò, tutti gli studenti fuori sede o le mamme in carriera in ascolto, drizzino le orecchie, perché questo piatto salutare sarà la svolta, per pranzare senza perdere minuti preziosi di tempo.

Non prepariamo l’insalata di riso venere con tonno e zucchine, ma proviamo questa ricetta vegetariana e light

Attenzione, attenzione! In questa deliziosa e improbabile ricetta dell’insalata di riso è presente un ingrediente che potrebbe sorprenderci: le fragole. Non lasciamoci intimidire da questo accostamento insolito, perché il piatto che ne uscirà fuori sarà davvero atomico e fresco come non mai. Per una porzione abbondante di questa insalata di riso venere light, al profumo di fragole, ci serviranno:

100 g di riso venere;

200 g di pomodorini;

Rucola (o spinacino) q.b.;

Qualche foglia di basilico;

Feta q.b.;

80 g di fragole;

Glassa di aceto balsamico q.b.;

Olio q.b.

Cuociamo il nostro riso venere in acqua salata. Nel frattempo, laviamo le nostre foglie verdi di rucola e basilico e sminuzziamo bene quest’ultimo. Sbricioliamo anche la feta e tagliamo a fettine sottili le fragole (o a cubetti, in base alle nostre preferenze). Una volta scolato per bene il riso, uniamolo al resto degli ingredienti, condiamo con un filo d’olio e con la glassa all’aceto balsamico e mescoliamo bene il tutto. Non prepariamo l’insalata di riso venere con i soliti condimenti, ma deliziamo il palato con questo piatto vegetariano e light per una goduria senza precedenti. E a seguire, ci sentiremo leggeri e in pace con la coscienza per gustarci un delizioso e velocissimo biscotto gelato.

