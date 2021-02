Quante volte toccando lo sportello dell’auto, o sfiorando una persona, abbiamo preso la scossa. Ebbene la causa è l’elettricità statica che si trasferisce fra i due corpi. La sensazione è tutt’altro che piacevole.

L’elettricità statica si sviluppa quando due materiali entrano in contatto generando un trasferimento di elettroni dall’uno all’altro. È più frequente quando l’aria è secca. Infatti, l’umidità presente nell’atmosfera elimina il problema in quanto neutralizza le cariche superficiali.

Tuttavia, vi sono delle semplici accortezze da mettere in atto per evitare il problema. Non prenderemo mai più la scossa toccando qualcuno con questi trucchetti.

Il metallo

Per eliminare l’elettrizzazione di un indumento è sufficiente fare scorrere sulla sua superficie un qualsiasi oggetto metallico. Questo perché il metallo è in grado di scaricare l’elettricità.

Un trucco furbo può essere quello di appuntarsi una spilla o un comune ago da balia su un indumento elettrizzato. In questo modo la carica statica si dissipa.

Lacca e ammorbidente

O ancora si si può utilizzare la lacca per capelli. Infatti, questa è formulata per eliminare l’elettricità dai capelli. Può rivelarsi particolarmente efficace anche per allontanare la carica statica dai vestiti. Il segreto è nebulizzarla subito prima di vestirsi, per ottenere il duplice risultato di proteggere sia i capelli che i tessuti stessi.

Il medesimo risultato si può ottenere utilizzando un normale ammorbidente. Si dovrà, dunque, diluire in acqua e poi spruzzare la miscela sugli abiti. Si annullerà così la carica di elettricità statica.

Le scarpe

Anche le scarpe possono fare la differenza. Per evitare che l’elettricità statica penetri nel corpo attraverso i piedi si dovranno indossare delle calzature con suole di cuoio.

La gomma, infatti, è un materiale che facilita l’elettrizzazione perché ostacola la dispersione delle cariche elettriche.

Un ultimo trucchetto per chi dispone dell’asciugatrice. Le palline di lana aggiunte al bucato durante il programma eliminano l’elettricità statica da tutti i capi che indossiamo!

Perciò, non prenderemo mai più la scossa toccando qualcuno con questi trucchetti.