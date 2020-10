Se non fosse per il Covid, adesso saremmo tutti a preoccuparci per l’influenza stagionale che è in arrivo. Raffreddore, tosse, stati febbrili, sono tipici mali di questa stagione e molti li combattono con il vaccino influenzale.

Ma altri scelgono invece di curare gli stati influenzali con gli antibiotici. Sbagliatissimo. Non prendere mai queste medicine per curare raffreddore, tosse e influenza. Lo dicono tutti i medici.

Per contrastare l’influenza la strada maestra è il vaccino

Quest’anno saranno un autunno e un inverno diversi dagli altri anni, causa pandemia da coronavirus. E già è noto che per adesso i vaccini antinfluenzali non saranno sufficienti per tutti. Almeno nella prima parte della stagione. Ci saranno solo per le classi più a rischio, come anziani, medici, infermieri, bambini. Gli adulti che non rientrano in queste categoria, dovranno attendere.

E allora come combattere l’influenza, la tosse, il raffreddore, gli stati febbrili? E’ probabile che scatteranno le cure fai da te, sebbene sia solo l’intervento di un medico ad autorizzare le cure migliori, più efficaci e più adatte alla nostra persona, come tutti sappiamo. Resta importante capire, però, quale soluzione dovrebbero tutti scartare. In caso di influenza, febbre, tosse, raffreddore, è assolutamente sconsigliato dai medici l’uso degli antibiotici.

La ASL di Teramo ha inventato uno slogan per fare capire alla popolazione che l’antibiotico è un medicinale da prendere solo in particolari casi.

Un po’ di tempo fa l’Azienda Sanitaria Locale dell’Abruzzo, diffuse in tutta la provincia una campagna informativa con una frase ad effetto. Lo slogan della campagna recitava: con l’influenza o il raffreddore, niente antibiotici per favore.

L’obiettivo era fare capire che l’unico modo per curare le forme influenzali invernali è quello del vaccino.

L’antibiotico è capace di combattere infezioni gravi, alcune letali, ma non è adatto a combattere il virus dell’influenza. Un suo abuso rafforza la resistenza dei batteri, che quindi diventano meno attaccabili dagli antibiotici.

Con l’uso non corretto degli antibiotici, un ceppo batterico può sviluppare una resistenza all’antibiotico per mutazione genetica. Quando una persona prende una infezione causata da uno di questi batteri, guarirla diventa più difficile.

Eppure, secondo le statistiche, il 51% degli italiani pensa che gli antibiotici siano efficaci contro il raffreddore. Inoltre ben il 10% della popolazione li assume senza prescrizione medica. Quindi, se hai dei sintomi influenzali, come raffreddore, tosse, stato febbrile, non prendere nessun antibiotico. Non solo non ti aiuterà, ma può essere controproducente.

