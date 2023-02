Non prendere il cane in braccio, ecco perché è un grosso errore e non gli fai del bene

Non prendere il cane in braccio-proiezionidiborsa.it

I cani sono una passione, una compagnia, un amore. Diventano parte della famiglia ogni volta che entrano in una casa. Ogni padrone cerca di fare il meglio per il proprio amico, come si fa per un figlio.

Attenzione però, perché a volte corriamo il rischio di comportarci con i nostri animali come se fossimo davanti ad un bambino. Le necessità del cane sono diverse e devono essere ben conosciute per non sbagliare.

Non prendere il cane in braccio se vuoi coccolarlo, specialmente quando non siete soli

Se il tuo cane è di taglia piccola, media o grande, nulla cambia in merito al suo comportamento. Gli istinti dell’animale sono gli stessi e così le sue necessità ancestrali. Addestratori ed esperti conoscono bene le tecniche utili al cane e potrebbero indirizzarti al meglio. Qui cerchiamo di fornirti qualche indicazione che possa instradarti, specialmente se sei alla tua prima esperienza canina.

L’etologia del cane conduce a non assimilare alcuni atteggiamenti del padrone con quelli che potrebbe avere una mamma animale. Il nostro amico peloso vede la nostra carezza come il leccamento di un suo simile. Altri gesti che noi consideriamo esternazioni affettive sono vissute diversamente dal cane.

Abbracci, baci e carezze

Negli ultimi tempi si è diffusa la moda di prendere cani di taglia piccola. Questa scelta non è sempre dettata da esigenze legate allo spazio disponibile. Secondo alcuni studi infatti sembrerebbe che le persone scelgano razze piccole perché soggetti ad un impulso epimeletico. Più che un impulso, questa è una propensione che alcuni hanno e che induce la necessità di accudire esseri viventi cuccioli. Tale propensione comporta alcuni eccessi, come ad esempio quello di baciare il proprio cane.

Il bacio viene percepito dall’animale come una violazione del proprio spazio intimo e dunque può ingenerare ansia. Nella razza canina non ci sono le stesse reazioni affettive che troviamo in quella umana. Quindi non bisogna trattarli alla stregua di un bambino ma studiare bene il loro codice comportamentale.

Anche abbracciare il cane può scatenare delle reazioni negative. L’interpretazione che l’animale da a questo gesto può essere di aggressività o dominanza. Ovviamente, se la percezione è questa, potrebbe esserci opposizione o ribellione da parte del cane. Non si tratta ovviamente di maltrattamento ma sarebbe come non rispettare la sua natura.

Cosa non fare assolutamente in presenza di altri cani

Se incontri altri cani durante una passeggiata al parco o in città, non prendere il cane in braccio. Sottrarre il tuo animale per evitare il contatto con altri animali della stessa specie potrebbe essere dannoso e in alcuni casi pericoloso. Se lo prendi in braccio per sottrarlo all’attacco di un altro cane, rischi di rendere l’aggressione ancora più cruenta e di essere morso anche tu. Se invece allontani il tuo amico repentinamente durante un incontro tranquillo, potresti scatenare reazioni aggressive da parte dell’altro esemplare.

Inoltre ai cani fa bene socializzare ed esplorare l’ambiente. Dunque lascialo libero di scorrazzare dove non ci sono pericoli e di giocare con i suoi simili. Isolarlo lo renderebbe triste e poco propenso al contatto con altri esseri, umani e non. Prenderlo in braccio di tanto in tanto non è vietato, ma senza esagerare.