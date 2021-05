La televisione ha il potere di farci avvicinare a piatti e culture lontane dalla nostra. È proprio quello che è successo negli ultimi mesi grazie a una serie tv che ha avuto un grande successo. Stiamo parlando di Day Dreamer – Le ali del sogno, la serie tv turca che ha conquistato gli italiani. Oltre all’intensa storyline tra i due protagonisti, ciò che ha incuriosito sono le abitudini culinarie turche. Oggi vogliamo parlare di un piatto in particolare che vediamo nelle scene di questa serie tv: il burek. Dopo averlo scoperto, non potremo resistere all’incredibile sapore di questo delizioso piatto turco che sta spopolando sul web.

Origini del burek

Il burek è un piatto unico di origine turca, ma è anche diffuso nei Balcani in diverse varianti. È una sottospecie di torta salata solitamente ripiena di carne. In altre varianti è realizzata con il formaggio nella sua versione salata oppure con le mele. Le sue origini sono molto antiche e risalgono all’antica Anatolia durante l’Impero Ottomano: in tutto l’Oriente questo piatto è simbolo di ospitalità e convivialità.

Ingredienti

a) 500 gr di pasta fillo;

b) 400 gr di carne macinata di vitello;

c) 400 gr di carne macinata di suino;

d) 2 cipolle;

e) 2 spicchi d’aglio;

f) 100 ml di vino bianco;

g) olio evo q.b.;

h) sale q.b.;

i) pepe q.b.

Come prepararlo

Sbucciamo, laviamo e tagliamo a pezzetti la cipolla e l’aglio. Mettiamoli in una padella capiente insieme a un po’ d’olio extravergine d’oliva. Facciamoli rosolare per due minuti e poi uniamo il macinato di carne di vitello e di suino. Sfumiamo con il vino bianco e lasciamolo evaporare. Saliamo e pepiamo a piacere e lasciamo cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso coprendo la padella con un coperchio. Srotoliamo un foglio di pasta fillo e spennelliamolo con un’emulsione di acqua tiepida e olio. Facciamo lo stesso con un altro foglio di pasta fillo e adagiamolo sopra il primo. Farciamo la pasta fillo con il nostro condimento sul lato più lungo ed arrotoliamo i fogli su stessi: otterremo una sorta di salsicciotto lungo.

Cuociamo il burek

A questo punto possiamo accendere il forno a 180 gradi ventilato. Mentre aspettiamo che il forno diventi caldo prendiamo una teglia che foderiamo con della carta forno. Mettiamo in questa teglia il burek e lo arrotoliamo per formare una spirale. Facciamolo cuocere per circa 35 minuti e sforniamolo una volta pronto. Non potremo resistere all’incredibile sapore di questo delizioso piatto turco che sta spopolando sul web. La sua pasta dorata e croccante unita ad un ripieno gustoso e corposo conquisterà tutti.

