Anche dopo pranzi e cene infinite del periodo natalizio un posticino per il dolce c’è sempre. È un modo goloso per concludere qualsiasi pasto e fa felici grandi e piccini. Durante questo periodo il dolce più gettonato è sicuramente il panettone o il pandoro. Che sia classico o farcito lo mettiamo tutti in tavola.

Però questo non significa che non possiamo concederci anche un vero e proprio dessert. Però il tempo per preparare torte e dolci non è mai abbastanza. Ecco allora una ricetta veloce ma gustosa che possiamo servire a famiglia e amici. Anche la presentazione poi è davvero incredibile.

Non potremo fare a meno di leccarci i baffi davanti a questo incredibile e facile dessert delle feste

Oggi prepareremo dei fantastici cestini di cioccolato ripieni di palline con la granella di nocciole.

Ingredienti per 6 persone:

80 gr di zucchero a velo;

600 ml di panna;

500 gr di cioccolato al latte;

50 gr di crema spalmabile al cioccolato;

100 gr di granella di nocciole;

500 gr di mascarpone;

1 rotolo di pasta sfoglia;

Qualche cubetto di ghiaccio.

Procedimento:

Fondiamo il cioccolato a bagnomaria o al microonde. Possiamo usare qualsiasi cioccolato anche quello fondente. Usiamo 6 pirottini e versiamoci il cioccolato, facendolo aderire bene su tutta la superficie;

Rivestiamo un piatto con un foglio di carta da forno e trasferiamoci il cioccolato in eccesso. Roteando il piatto creiamo un disco di cioccolato ben liscio e non troppo spesso. Il cioccolato rimasto ci servirà successivamente. Mettiamo in congelatore sia i cestini che il disco per 30 minuti;

Tiriamoli fuori e riscaldando leggermente la base dei cestini li posizioniamo sul disco di cioccolato. Così rimarranno ben saldi e potremo servire il tutto come se fosse un vassoio. Mettiamo il vassoio di cioccolato con i cestini in frigo;

Mettiamo in una ciotola con il ghiaccio un’altra ciotolina più piccola. Al suo interno versiamo 100 ml di panna e il cioccolato sciolto rimasto, montiamoli con lo sbattitore. Formiamo delle piccole palline e passiamole nella granella di nocciola;

Ora stendiamo la pasta sfoglia e spalmiamo su una metà la crema al cioccolato. Chiudiamo a metà e tagliamo tante striscioline di impasto. Attorcigliamole come a formare delle piccole cannucce. Inforniamo a 180° gradi per 15 minuti;

Ultimi passaggi per i cestini

A questo punto:

Montiamo i 500 ml di panna rimasti con il mascarpone e lo zucchero a velo. Trasferiamo il tutto in una sac à poche e possiamo comporre il dessert;

Riempiamo ogni cestino con la sac à poche fino a metà, inseriamo una pallina con la granella di nocciole. Continuiamo a riempirla, spolveriamo con altra granella e serviamo con una cannuccia di pasta sfoglia.

Quindi, non potremo fare a meno di leccarci i baffi davanti a questo incredibile e facile dessert delle feste. Serviamolo ancora freddo di frigo e gustiamocelo accompagnato da un bicchiere di digestivo. E per dire basta con il solito limoncello o amaro, ecco il digestivo fatto in casa dal colore spettacolare che sta spopolando.

