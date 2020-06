Non potrai più fare questi pagamenti da luglio, rischi multe salatissime. E’ lotta senza quartiere al cash da parte del Governo. Tra meno di 10 giorni scatta il primo attacco ai pagamenti in contanti. Dal 1° luglio il limite scenderà da 3000 a 2000 euro. La guerra al cash avrà diverse tappe e nasce con un obiettivo specifico. Ecco qual è

Non potrai più fare questi pagamenti da luglio, rischi multe salatissime

Usare il contante da 2000 euro in su tra 10 giorni non sarà più possibile. Non potrai più fare questi pagamenti da luglio, rischi multe salatissime. Dal prossimo mese fare transazioni cash oltre questo limite farà scattare sanzioni severissime. Le multe per chi verrà beccato a fare pagamenti contanti per somme a partire da 2000 euro, potranno arrivare fino a 50mila euro.

Ma attenzione, dal 1° luglio le multe saranno anche per chi si rifiuterà di ricevere un pagamento con moneta elettronica. Per esempio, se andate al bar e prendete un caffè potete pagare con carta di credito. Se il barista rifiuta, per la mancata accettazione del pagamento in moneta elettronica l’esercente potrà vedersi applicare una multa fino a 30 euro. A cui andrà aggiunto un ulteriore aggravio del 4% dell’importo della transazione rifiutata.

Ridurre la circolazione di contante per abbattere l’evasione

Ma la guerra al contante non finisce qui. Perché dal 1° gennaio 2022 il limite di transazioni in contanti scenderà a 999 euro. Quindi tra 18 mesi, se non cambierà qualcosa, non si potranno più effettuare pagamenti in contanti a partire da 1000 euro.

L’incentivazione all’utilizzo della moneta elettronica avviene su tutti i fronti. Nell’ultima proposta del Governo di abbassare l’IVA per alcuni settori produttivi, l’idea sarebbe quella di applicarla solo nei casi di pagamento con carta elettronica.

La guerra al cash ha un obiettivo preciso. Quello di ridurre al minimo l’evasione fiscale. In Italia ogni anno si evadono tasse per oltre 100 miliardi. Il Governo pensa che limitare le transazioni in contanti, probabilmente fino a farle sparire, potrebbe ridurre notevolmente la possibilità di evasione fiscale. Con il taglio all’uso del contante si pensa di combattere il cosiddetto nero, tipico del pagamento cash.