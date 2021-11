Arredare la casa può essere considerata una vera e propria arte. Servono fantasia, inventiva, gusto e capacità di abbinare i colori. Ma soprattutto serve spazio per dare sfogo alla creatività. Purtroppo, però, non tutti abbiamo una casa abbastanza grande da permetterci di arredarla come sogniamo. In molti casi le stanze sono piccole e sono già occupate da mobili, armadi e cassettiere. Non è un buon motivo per arrendersi. Se amiamo le piante e desideriamo comunque creare un angolo verde, abbiamo a disposizione delle specie davvero straordinarie che occupano pochissimo posto. E non Pothos e Sanseveria, ma sono queste le 5 piante perfette per chi ha poco spazio in casa. Scopriamo quali sono, le loro dimensioni e le loro caratteristiche. Puntiamo su di loro e la nostra casa diventerà una vera opera d’arte.

Se siamo particolarmente romantici e abbiamo la casa piena di mensole, la pianta perfetta per noi è il Ficus Pumila. Possiamo coltivarlo tranquillamente in vaso ed è un rampicante con foglie spioventi che non superano gli 80 cm. Le sue foglie a forma di cuore, spesso sfumate di bianco, e i piccolissimi fiori sono una gioia per gli occhi. Il Ficus Pumila non apprezza il freddo e per questo dobbiamo sempre tenerlo in stanze abbastanza calde e soleggiate.

Chi ha poco spazio può optare anche per una meravigliosa Zamioculcas, una pianta africana che possiamo trovare tranquillamente in ogni vivaio. La Zamioculcas supera raramente il metro di altezza e dà il meglio di sé in un semplice vaso. In più richiede poche cure ed ha bellissime foglie lanceolate. L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la posizione. Questa pianta non ama il freddo e gli ambienti secchi. Mettiamola vicino a una finestra senza esporla direttamente al sole e non dovremmo avere problemi.

Un’altra piantina perfetta per chi ama il colore e vive in una casa piccola è lo Spathiphyllum. Di rado supera i 60 cm di altezza ed è perfetto come centro tavola. I suoi fiori bianchi sono davvero particolari e non ha bisogno di molta luce. Dobbiamo solo annaffiarlo con regolarità perché ama gli ambienti umidi.

L’Hevea Brasiliensis e il Fiore di Cera

Abbiamo una scrivania da decorare o uno studio spoglio? Acquistiamo una Hevea Brasiliensis e daremo un tocco di classe alla stanza. Questa pianta è piccolissima, facile da curare e decisamente longeva. Famosa anche come albero della gomma, non cresce quasi mai oltre i 30 cm e resiste fino a 35 anni.

Chiudiamo la nostra rassegna di piante nane con una specie davvero particolare: il Fiore di Cera. Il Fiore di Cera appartiene al genere Hoya ed ha fiori cerati di colore rosa chiaro che somigliano alla porcellana. È una pianta molto delicata ma se la curiamo nel modo giusto ci regalerà enormi soddisfazioni.

