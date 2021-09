Ci sono alcuni film e alcune serie che possono davvero cambiare la nostra serata. E, per far sì che ciò accada, è nostro compito cercare di rimanere sempre informati. In questo modo, infatti, avremo la possibilità di assaporare trame fantastiche e di vivere storie che ci travolgeranno come non mai. Qualche consiglio lo avevamo già dato in “Un film imperdibile per vivere un sabato sera totalmente nuovo e diverso da tutti gli altri”. Oppure, un altro fantastico consiglio lo possiamo trovare nel nostro precedente articolo “La storia su Netflix da non perdere per nessuna ragione per i veri amanti delle serie”. E, se queste due opzioni non dovessero convincerci, nessuna paura. C’è un’altra proposta che sicuramente non potrà lasciarci indifferenti.

Non possiamo perderci per nessuna ragione al mondo questa nuova uscita su Netflix che sbaraglierà tutti

Parliamo oggi di una miniserie che un po’ ci riguarda tutti da vicino e che rende impossibile non empatizzare. Si tratta di “Vendetta: guerra nell’antimafia”, un vero e proprio racconto dettagliato di una storia travolgente. Davide Gambino e Ruggero di Maggio ci conducono in Sicilia, in una sorta di battaglia nella battaglia. Infatti, siamo soliti vedere film (meravigliosi spesso e davvero interessanti) sulle accuse che magistrati e investigatori apportano a persone appartenenti alla mafia. Ma ciò che ci stupisce, e che rende questa serie geniale, è lo spostamento del focus. Qui, infatti, in questi sei episodi che compongono la serie, vedremo l’accusa verso coloro che la mafia la combattono. Ed è questo che rende la trama così interessante e avvincente. Il nuovo punto di vista, la storia nella storia.

Ecco su cosa si concentra la storia di Di Maggio e Gambino che sicuramente ci terrà incollati allo schermo

La serie si concentra sul giornalista Pino Maniaci, che per anni si è occupato di denunciare coloro che si avvicinano alla mafia locale. Un uomo che non viene dall’élite di Palermo e che vedremo subito muoversi con grande dimestichezza nella realtà locale. E poi troviamo la denuncia proprio contro di lui, accusato di diffamazione e di estorsione. E poi troviamo Silvana Saguto, uno dei giudici che da sempre ha lottato contro la mafia, accusata da Maniaci di gestione impropria di beni confiscati. I due, quindi, si attaccano a vicenda, sostenendo invece la loro innocenza.

Si tratta di due figure fondamentali per la lotta alla mafia, che sicuramente saranno sempre esaltate per il loro lavoro e la loro devozione alla causa. Ma nei sei episodi avremo anche la possibilità di vedere un nuovo lato di entrambi, fino ad arrivare alla sentenza definitiva per i due protagonisti. Per questo non possiamo perderci per nessuna ragione al mondo questa nuova uscita su Netflix che sbaraglierà tutti. Certamente, per chi è appassionato del genere, sarà interessante seguire le istanze giudiziarie e le storie di Maniaci e Saguto.