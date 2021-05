Trovarsi in vacanza in Calabria apre le porte a tutti i piatti della cucina calabrese. Una cucina povera ma ricca di fantasia. Oggi vediamo lo sformato di carciofi alla calabrese. Può essere un ottimo secondo con dentro ingredienti tipici della regione come la salsiccia e il caciocavallo.

Un piatto assolutamente perfetto da presentare ai nostri ospiti o durante un pranzo di famiglia. Vediamo perché non possiamo perderci assolutamente questo piatto prelibato che in pochi conoscono che arriva dal sole e dai sapori della Calabria.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) caciocavallo silano tagliato a pezzetti 120 gr;

c) 8 carciofi di grandezza media;

d) salsiccia leggermente stagionata tagliata a pezzetti;

e) pecorino grattugiato 3 cucchiai;

f) aglio uno spicchio grande;

g) pangrattato;

h) sale;

i) olio evo;

l) prezzemolo tritato q.b.

Preparazione

Cominciare con il togliere le foglie più dure ai carciofi e successivamente immergerli nel succo di limone. Un trucco per non farli annerire. Poi tagliarli a pezzi.

Porre sul fuoco una bella pentola grande aspettando la bollitura. Poi versare all’interno i carciofi. Basteranno dieci minuti per sbollentarli. Riporli in un contenitore mentre si battono le uova e che si condiranno con due cucchiai di pecorino, aglio, prezzemolo tritato e sale. Amalgamare bene il tutto.

Ora serve una bella teglia appena oliata nella quale versare anche un po’ di pangrattato. Versate quindi la metà dei carciofi per poi aggiungere il caciocavallo e la salsiccia precedentemente tagliati a pezzetti. Infine, a questo punto si versa il composto con uova, aglio e prezzemolo in maniera uniforme. Aggiungere quindi ancora un cucchiaio di pecorino e di pangrattato.

Provare per credere questo delizioso piatto da far assaggiare ad amici e parenti.

Ecco quindi perché non possiamo perderci assolutamente questo piatto prelibato che in pochi conoscono che arriva dal sole e dai sapori della Calabria.