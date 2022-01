Non possiamo lasciarci sfuggire questi morbidi e golosi biscotti del momento che conquisteranno tutti con un solo boccone

Non solo i fantastici pan di zenzero possono essere considerati i dolci per eccellenza di questi giorni di festa. Esistono anche questi al gusto di cannella, senza uova e senza burro, un tuffo nella tradizione calabra da portare in tavola in questi giorni di festa tra i tradizionali dolci, pandoro e panettone.

Croccanti fuori e morbidi dentro, sono davvero una goduria da non lasciarci sfuggire, questi golosi biscotti del momento che conquisteranno tutti in un sol boccone.

Si possono conservare per molti giorni, quindi non resta che provarli per accompagnarci in una pausa tra un pasto e un altro o anche a colazione con un cappuccino o un classico caffè.

Ingredienti

500 gr di farina

200 gr di miele millefiori

150 gr di zucchero

60 gr di latte intero

45 gr d’acqua

15 gr di cacao amaro

1/2 bustina di lievito per dolci

10 gr di cannella

Cioccolato fondente per la copertura

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un pentolino, versando l’acqua e sciogliendo il miele sul fuoco moderato. Quando il miele sarà completamente sciolto, metterlo da parte per farlo raffreddare.

Nel frattempo, prendere un recipiente ed inserire la farina e miscelarla con il cacao, la cannella, lo zucchero e il lievito. Poi aggiungere pian piano il latte, mescolare con l’aiuto di un cucchiaio a mano e poi aggiungere anche il miele precedentemente sciolto nell’acqua.

Arrivati fin qui, l’impasto ottenuto sarà difficile da lavorare nel recipiente, quindi versarlo su un piano da lavoro e continuare a lavorarlo a mano per qualche minuto con un po’ di farina. L’impasto dovrà essere ben omogeneo, liscio e potrà essere steso con il mattarello mantenendo uno spessore di circa 1 cm.

Prendere uno stampino di forma ovale lungo circa 10 cm e iniziare a formare tanti biscotti fino a quando non è finito l’impasto. Riporli su una teglia foderata con carta da forno ed infornare per circa 15 minuti a 180°C.

Quando i biscotti saranno pronti, lasciarli intiepidire ed immergerli dal lato rigonfio nel cioccolato fondente di copertura, sciolto precedentemente a bagnomaria.

