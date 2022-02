In cucina, in alcune preparazioni di piatti squisiti, si impiega solo il rosso d’uovo. Ma in realtà, prima di buttare via gli albumi o di farne una comune frittata o meringa, potremmo impiegarli per un delizioso dolce francese che non possiamo lasciarci scappare.

Una dolce facile e veloce da realizzare per qualsiasi occasione, da una semplice colazione ad una cena con gli ospiti. E magari da accompagnare non con la solita crema al mascarpone, ma con questa facile e da mangiare a sbafo. Oppure con una semplice spolverata di zucchero a velo e un ciuffo di panna.

Il dolce si chiama Financier e la classica forma è quella di un piccolo rettangolo, un piccolo plumcake, per il quale in alternativa possono essere utilizzate anche le forme dei muffin. Realizzato con il beurre noisette da preparare pochi minuti prima come spiegato di seguito.

Ingredienti

100 gr di albumi d’uovo (circa 4 uova);

130 gr di zucchero;

80 gr di beurre noisette;

60 gr di farina;

90 gr di farina di mandorle;

5 gr di miele;

5 gr di lievito in polvere per dolci;

zucchero a velo per decorare.

Non possiamo lasciarci scappare questo delizioso e raffinato dolce francese da preparare con gli albumi avanzati

Procedimento

Iniziare la preparazione del dolce, partendo dal beurre noisette che non è nient’altro che una reazione chimica del burro lasciato sul fuoco per qualche minuto. Quindi prendere il burro ed inserirlo in un pentolino a bagnomaria su fiamma media.

Quando il burro si sarà completamente sciolto ed inizierà a bollire, diventerà di un colore marroncino dal profumo di nocciola. Proseguire, nel togliere dal fuoco il burro, filtrarlo e metterlo da parte e farlo raffreddare.

Adesso passare a realizzare il dolce. Prendere un recipiente e versare gli albumi che dovranno essere montati a neve con l’aiuto delle fruste elettriche. Poi aggiungere lo zucchero e poi il miele ottenendo così un impasto denso.

Successivamente, pian piano aggiungere i due tipi di farina ed infine il lievito facendo attenzione a non formare grumi durante la lavorazione. Per ultimo, amalgamare il beurre noisette che nel frattempo si sarà raffreddato.

Arrivati fin qui non resta che prendere gli stampi da tortine o muffin, imburrarli, infarinarli ed inserire l’impasto lasciando circa la metà dello stampo vuoto. Infornare per circa 15 minuti a 170°C.

