Roma è una città che nelle ultime luci del giorno galleggia tra realtà e sogno. Ed è del sogno di un grande artista italiano che parliamo oggi, una visione che ha potuto prendere forma grazie all’impegno del “collega” Olivier Grossetête. Un inno all’antichità tutta moderna e per questo veramente speciale. Per questo motivo non possiamo assolutamente perderci questa romantica attrazione sospesa nel cielo di Roma. Scopriamo subito di cosa si tratta.

La città eterna sospesa tra sogno e realtà

Passeggiare per le strade di Roma è un’esperienza che non può lasciare indifferenti. Camminando tra le sue antiche strade è possibile rivivere la storia del nostro Paese, dall’antichità Romana fino ai giorni nostri.

Eppure non tutti pensano che lo stesso stupore lo debbano aver provato anche i tantissimi artisti che hanno calcato le strade della città eterna. Tra questi, uno dei più famosi in Italia e nel Mondo è sicuramente Michelangelo, i cui dipinti adornano ancora oggi la famosissima Cappella Sistina. Ed è proprio sulle orme dell’artista rinascimentale che Olivier Grossetête ha deciso di ideare un’istallazione visibile per pochi giorni nei cieli romani.

Non possiamo assolutamente perderci questa romantica attrazione sospesa nel cielo di Roma

Non tutti lo sanno, ma nel ‘500 ad un ormai anziano Michelangelo venne commissionata la creazione di un ponte proprio nella capitale italiana. Questo avrebbe dovuto unire le due sponde del Tevere, collegando le odierne sedi dell’ambasciata francese e dell’Accademia dei Lincei. Purtroppo l’artista morì prima di vedere il completamente dell’opera, ed è proprio in questo vuoto che si è voluto inserire Olivier Grossetête.

Tra il 13 e il 18 luglio, dunque, sarà possibile osservare una struttura fatta interamente di cartone che volteggia sopra le acque del Tevere. Questa installazione altro non sarebbe che un modello di una delle arcate del ponte mai realizzato da Michelangelo. Insomma, un modo romantico per rendere grazie ad uno dei più grandi artisti che hanno calcato le strade della città.

