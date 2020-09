Le mensole sono uno degli oggetti d’arredamento che non può mancare in una casa. Comode e decorative, ci aiutano a organizzare lo spazio nel nostro appartamento. Si tratta di oggetti davvero funzionali. Sulle mensole, infatti, possiamo posizionare tutto ciò che vogliamo. Non importa che si tratti di libri, fotografie, peluche e quant’altro. Ma, se in cucina e in salotto possiamo posizionarle seguendo il nostro gusto personale, dobbiamo fare più attenzione a dove le mettiamo nelle nostre camere. Infatti, per quanto si tratti di un oggetto davvero utile, può rivelarsi anche molto rischioso. Vediamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Non posizionare mai le mensole a muro sopra il letto. Le conseguenze potrebbero essere davvero rischiose

Dunque, abbiamo già detto quanto le mensole siano utili in una casa. Disponibili in diversi modelli e colori, danno al nostro appartamento quel tocco in più che non può mancare. E arricchiscono soprattutto le nostre camere da letto. Avere delle mensole nelle nostre stanze, infatti, ci dà la possibilità di mettere in bella vista gli oggetti che desideriamo. Ma, in questo caso, non possiamo appenderle dove vogliamo. C’è infatti un pericolo che si nasconde dietro l’angolo. Quale? Scopriamolo insieme.

Ecco dove non devi posizionarle

Nella tua camera, puoi posizionare le mensole a muro dove vuoi. Sopra la scrivania, o accanto l’armadio, per esempio. Renderanno l’arredamento davvero particolare. Ma c’è un luogo dove non devi assolutamente metterle. Stiamo parlando del muro dove poggia il tuo letto. Mettere una mensola sopra il nostro letto, infatti, può avere delle conseguenze piuttosto spiacevoli. Per quanto siamo sicuri di aver attaccato bene le viti, le mensole sono oggetti che facilmente si staccano dai muri.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

E se questo dovesse accadere mentre stiamo dormendo, non potremmo davvero fare nulla per proteggerci. I casi in cui è accaduto sono rari, ma ci sono stati. Perciò, invece che curare, è sempre meglio prevenire. Quindi, non posizionare mai le mensole a muro sopra il letto. Le conseguenze potrebbero essere davvero rischiose!