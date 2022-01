I ricettari della rubrica di Cucina di ProiezionidiBorsa sono ricchi di idee per conservare e utilizzare il pane secco. Chiunque, nel buttare del pane raffermo, prova un sentimento di dispiacere. Qualche tempo fa abbiamo visto un metodo geniale per conservare il pane a lungo mantenendolo fragrante e morbido. Questo ci fa ricordare che i nostri nonni cuocevano il pane una o due volte al mese e lo consumavano per settimane.

Infatti, il pane vecchio di qualche giorno è un ingrediente prezioso in molte preparazioni. Oggi vogliamo regalare ai lettori una ricetta assolutamente nuova per consumare questo cibo in modo superlativo. Non pizza né focaccia, ma questa strepitosa ricetta semplice e veloce col pane secco conquisterà tutti.

Tra poco scopriremo come trasformare del semplice pane duro nell’ingrediente chiave per il nostro pranzo o la cena. Basteranno 20 minuti e pochissimi ingredienti base. Poi, a piacimento, si potranno sfruttare tutte le verdure e i condimenti che troviamo in casa. Ma vediamo insieme come fare.

Una lista degli ingredienti semplice ma appagante

Gli ingredienti necessari per 4 persone per questo piatto straordinario della cucina povera sono:

400 g di pane duro;

80 g di olio EVO;

190 g di acqua;

1 cucchiaino di salsa di soia;

200 g di pomodoro fresco o passata o pelati;

timo o origano;

una manciata di semi misti;

formaggio che si ha in casa (anche vegano).

In alternativa o in aggiunta al formaggio possiamo sfruttare verdura come porri, zucca, carote, per fare una crema. La useremo come condimento base per la nostra spianata di pane croccante.

Non pizza né focaccia ma questa strepitosa ricetta semplice e veloce col pane secco conquisterà tutti

Per prima cosa, spezziamo il pane e cerchiamo di ridurlo in pezzi più o meno grandi aiutandoci con un coltello. Riponiamo il tutto in una ciotola cui uniremo l’olio d’oliva e la salsa di soia. Aggiungiamo poco a poco l’acqua e lavoriamo le briciole di pane con le mani. Dopo qualche minuto si crea un impasto uniforme ma grossolano, una sorta di panzanella più imbevuta. Ora lasciamo riposare l’impasto per mezz’ora e rilavoriamolo aggiungendo i semi e l’origano.

Prendiamo una teglia di qualsiasi forma e ungiamola con dell’olio. Questo è il momento di distribuire il composto di pane cercando di appiattirlo con un cucchiaio di legno. La soluzione migliore è raggiungere uno spessore di 1 centimetro e mezzo. Preriscaldiamo il forno a 200°C e inforniamo la spianata di pane.

Dopo 10 minuti di cottura, farciamo con salsa di pomodoro, formaggio o altri condimenti che desideriamo. Finiamo la cottura con altri 5 minuti a 180°C sotto il grill. La spianata di pane secco è pronta e non ne faremo più a meno.

