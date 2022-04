Quando si decide di cuocere i legumi secchi i tempi di preparazione possono essere anche lunghissimi. Prima di cucinarli, infatti, necessitano di essere riportati al loro stato naturale e questo vuol dire che devono essere messi in ammollo. Per reidratare i legumi sono necessari, a volte, fino a 12 ore di permanenza nell’acqua. Questo significa che va pianificato con un certo anticipo il servire in tavola fagioli, ceci o lenticchie secchi. Non più tempi di ammollo lunghissimi per poter gustare i legumi secchi, basta procedere con questo velocissimo metodo di cottura.

L’ammollo è proprio necessario?

I legumi secchi non possono essere cucinati se prima non si reidratano. Altrimenti sarebbero duri e poco digeribili. E proprio per questo solitamente si procede tenendoli a bagno, per tempi variabili, in acqua fredda senza l’aggiunta di sale. Quest’ultimo, infatti, li renderebbe troppo duri. I tempi di ammollo, in ogni caso, dipendono dal tipo di legume e a volte possono diventare anche lunghissimi.

Esiste un tipo di cottura, però, che riduce notevolmente i tempi di ammollo reidratando i legumi in pochissimo tempo. Ovviamente bisogna seguire e tempi di cottura, la modalità e le quantità di acqua da aggiungere.

Non più tempi di ammollo lunghissimi per fagioli, ceci e lenticchie secchi che se cotti in questo modo sono pronti in 15 minuti

Se si vogliono preparare i legumi ma i tempi sono stretti il forno a microonde potrebbe essere la soluzione. Tutti sappiamo, infatti, che la cottura in questo tipo di forno riduce moltissimo i tempi peri tutti gli alimenti. Ma forse non tutti hanno considerato che la stessa cosa vale per i legumi secchi.

Come si preparano al microonde ceci e fagioli? Basta posizionare in una pirofila 3 bicchieri di acqua per ogni bicchiere di legumi che si intende cuocere. L’acqua deve raggiungere il bollore ed in ogni caso la cottura deve avvenire a 800W per circa 10 o 15 minuti. Trascorso questo tempo bisogna lasciare riposare i legumi chiusi con un coperchio per 45 minuti. In questo tempo, infatti, continueranno a cuocere con il calore immagazzinato. Trascorso questo lasso di tempo poi, si può procedere a scolarli e a cucinarli come si preferisce.

Per le lenticchie il metodo di cottura è leggermente diverso. Le lenticchie vanno posizionate in un contenitore e coperte da 3 centimetri di acqua. Il forno va attivato a 600W per 15 minuti al termine dei quali i legumi andranno fatti riposare solo per qualche minuti. Andrà poi proseguita la cottura in pentola per altri 20 minuti per avere un risultato ottimale.

