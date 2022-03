Pensare al piatto principale della domenica non solo richiede tempo, ma a volte anche molta fantasia. Infatti, spesso e volentieri in tavola finiamo col riproporre le solite pietanze sia per mancanza di tempo che di fantasia. Ci abitueremo sempre ai soliti gusti e non esploreremo invece le grandi possibilità che la nostra cucina offre.

Un piatto dolce che può diventare buonissimo anche salato

Tra i più noti piatti dolci di origine francese ci sono le crêpes Suzette che, accompagnate da miele e marmellata, rappresentano una colazione gustosa e nutriente. Prepararle è davvero semplice e il loro impasto potrebbe servirci sia per la mattina che per il pranzo della domenica.

Infatti, preparare le crêpes ci permetterà di cucinare delle crespelle che, come i fogli di pasta fresca della lasagna,s potremo condire in tantissimi modi. Il risparmio sarà dovuto al fatto che potremo prepararle noi in casa con gli ingredienti che abbiamo a nostra disposizione senza acquistare i soliti prodotti del supermercato.

Se la fantasia in cucina sarà dalla nostra parte, avremo dunque a nostra disposizione un piatto davvero straordinario. Portare in tavola questa piccola novità potrebbe sorprendere tutti in modo piacevole e riusciremo così a variare il nostro menù domenicale.

Per preparare le crêpes per 4 persone ci serviranno i seguenti ingredienti:

2 uova;

300 g di farina 00;

200 ml di latte;

scorza di limone (quanto basta);

un pizzico di sale;

un pizzico di zucchero;

olio o burro per la cottura.

Mettiamo in una terrina le due uova e aggiungiamo prima la farina e poi il latte. Mentre mescoliamo per assemblare bene gli ingredienti mettiamo il sale, lo zucchero e anche la scorza di limone precedentemente grattugiata. Mescolare con una frusta o con un minipimer ad immersione.

Non più pasta al forno e cannelloni ma questo buonissimo piatto della domenica ci farà risparmiare tempo e denaro

Lasciamo riposare l’impasto per almeno mezz’ora. Poi imburriamo una padella o usiamo un goccio d’olio da spargere per bene con uno scottex su tutta la superficie. Appena sarà ben calda, iniziamo la cottura versando la quantità necessaria a formare un cerchio di pastella non troppo grande. Rigiriamo sulle due facciate finché non saranno dorate. Stiamo attenti a non rompere la crêpe quando useremo la spatola per rigirarla.

Appena saranno tiepide potremo procedere al loro riempimento. Scegliamo con cura il gusto: al prosciutto e formaggio, mix di verdure saltate in padella o una crema di funghi. Abbondiamo con la besciamella per la cottura finale in forno, che durerà 20 minuti a 180°.

Per la preparazione delle crêpes salate porremo maggiore attenzione alla forma da dare prima di riporle dentro la teglia. Dopo averle riempite potremmo rotolarle su se stesse e dare una forma allungata o chiudere le crêpes su quattro lati e avere una forma quadrata.

Sarà così più facile riporle dentro la teglia imburrata. Con una forma già porzionata sarà più facile suddividerle e metterle nei piatti evitando sprechi.

Dunque, non più pasta al forno e cannelloni la domenica, ma otterremo un grande successo in tavola anche se porteremo questo piatto gustoso e delizioso adatto a tutta la famiglia.