Anno nuovo dolci nuovi, anche se il detto non afferma proprio questo. Però quest’anno che è cominciato è per tanti sinonimo di cambiamento e novità. Vogliamo mettere tutti un punto netto agli anni passati, soprattutto gli ultimi due.

Qualcuno ha già cambiato vita o lavoro, c’è chi a piccoli passi si sta togliendo le sue soddisfazioni. Ma magari non tutti sono pronti a cambiamenti drastici quindi perché non cominciare con qualcosa di piccolo? Magari un taglio di capelli o un nuovo look, ma non solo. Perché non ampliare i nostri gusti e provare nuovi piatti o dolci?

Non più panna cotta o tiramisù ma è questo il dolce che in tanti ameranno nel 2022

I dolci più amati e conosciuti in Italia sono sicuramente tiramisù e panna cotta. Un podio condiviso anche con un dolce non italiano ma che ha conquistato tutti, la cheesecake. Gli amanti del caffè non potranno resistere a questa cheesecake speciale al cappuccino che fa felice anche chi ama il tiramisù.

Però la tradizione italiana ci regala una lista davvero lunghissima di dolci prelibati da provare. Oggi suggeriamo un dolce che dal nome sembrerebbe straniero, ma è italianissimo. Stiamo parlando della zuppa inglese, un goloso dolce al cucchiaio facile da preparare. In base alle ricette si realizza con il pan di Spagna o savoiardi, ma anche con la pasta genovese. Questa sorta di pan di Spagna è più soffice ed è perfetto per questa preparazione.

Ingredienti per circa 4 porzioni:

2 dischi di pasta genovese;

liquore Alchermes;

80 gr di farina 00;

90 gr di zucchero semolato;

35 gr di burro fuso;

20 gr di cacao amaro;

4 uova;

500 gr di crema diplomatica o pasticcera;

sale q.b.

Procedimento:

Prepariamo la pasta genovese rompendo le uova in una ciotola d’acciaio aggiungendo lo zucchero. La particolarità di questa preparazione è la pastorizzazione a bagnomaria. Quindi posizioniamo la ciotola su una pentola con acqua calda e montiamo il composto. Quando il volume sarà raddoppiato e il composto sarà denso trasferiamolo in una ciotola.

Incorporiamo la farina setacciata, un pizzico di sale e il burro fuso. Mescoliamo dall’alto verso il basso e amalgamiamo bene dopodiché versiamo l’impasto in una teglia tonda. Inforniamo a 170° gradi per 30 minuti e poi lasciamo raffreddare.

Prepariamo la crema diplomatica e dividiamola in due ciotole, in una uniamo il cacao amaro.

Componiamo il dolce bagnando il primo disco di pasta genovese con il liquore alchermes. Poi spalmiamo la crema al cacao e livelliamola. Posizioniamo l’altro disco imbevuto di liquore e infine spalmiamo la crema diplomatica classica.

Mettiamo in frigorifero per almeno 1 ora e poi serviamo così o accompagnata da un po’ di panna montata di decorazione.

Quindi, non più panna cotta o tiramisù ma è questo il dolce che in tanti ameranno nel 2022. I dolci classici più amati da tutti sono sempre una prelibatezza, ma quest’anno cerchiamo di cambiare. Provare nuovi gusti potrebbe riservarci grandi sorprese.

