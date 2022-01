La cipolla è uno degli ingredienti base della nostra cucina. Insieme all’aglio e alle erbe aromatiche non può assolutamente mancare. Infatti, è grazie a questi ingredienti se doniamo gusto e profumo a moltissime ricette.

Consumare la cipolla offre anche molti potenziali benefici. Da sempre si riconoscono a questa pianta proprietà antibatteriche, antimicotiche e antidiabetiche. Mangiare cipolla, per esempio, sarebbe d’aiuto per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Dopo averne elencato le proprietà, però, dobbiamo dire anche che la cipolla ha un difetto.

Consiste nel lasciare un odore sgradevole, difficile da levare, sulle mani di chi la tocca. Lo stesso problema si verifica quando cuciniamo il pesce. Sono tanti i rimedi naturali ed economici che le nonne hanno lasciato per risolvere questo problema. Tra questi, non più limone e aceto ma ecco come fare per eliminare l’odore di pesce e cipolla dalle mani.

Consigli utili contro l’odore di pesce e cipolla

La pelle umana, per sua natura, è capace di assorbire l’odore di ciò che tocca. Ovviamente ciò capita più spesso con oggetti che emanano un forte olezzo. La cipolla è uno di questi e, insieme al pesce, è capace di lasciare il suo odore su tutto quello con cui viene a contatto.

Quando si cucinano alcuni alimenti, infatti, il consiglio sarebbe quello di indossare dei guanti. Purtroppo, però, indossarli può rendere difficile maneggiare coltelli o tagliare. Ecco perché solitamente si sceglie di non usarli. Allora, come risolvere il problema di avere mani maleodoranti dopo aver cucinato? Il primo consiglio è quello di utilizzare sempre acqua fredda. Continuando nella lettura scopriremo un rimedio veramente sorprendente.

Non più limone e aceto ma ecco come fare per eliminare l’odore di pesce e cipolla dalle mani

Come dicevano, tra i rimedi più utilizzati per togliere l’odore di pesce o cipolla dalle mani troviamo il limone e l’aceto. Per esempio, si può produrre un detersivo per i piatti naturale e fatto in casa. Tuttavia, se abbiamo piccole ferite o taglietti, questi potrebbero farli bruciare. Ecco perché oggi proponiamo un altro metodo a costo zero e altrettanto efficace e veloce.

Si tratta di usare il dentifricio in pasta o, in alternativa, il collutorio. Il mentolo spesso presente in entrambi i prodotti è molto efficace per eliminare gli odori. Infatti, basta una piccolissima porzione di dentifricio da strofinare sulle mani e 2 minuti di posa per profumarle. Aggiungendo al dentifricio una presa di sale e strofinando le mani, si otterrà anche un leggero effetto abrasivo e levigante.

In questo modo le nostre mani risulteranno profumate e lisce. Stessa cosa si può fare con del normalissimo collutorio, da usare prima di lavarsi le mani con acqua fredda.

