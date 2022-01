A tutta la generazione di Lettori degli anni ’70 capitava spesso di avere in classe compagni con gli stessi nomi. Da Andrea a Stefano, da Marco a Giovanni, solo per fare qualche esempio comune tra i maschietti. Mentre tra le ragazze i più frequenti erano Elena, Anna, Giulia e la sempre presente Maria. Guardando a distanza di anni i nomi scelti per i nuovi nati, c’è stato un vero e proprio ribaltone. Ma, secondo le statistiche ufficiali, siamo in un certo senso ritornati al passato, quello storico, lasciando da parte i nomi inglesi e un po’ particolari. Non più Andrea e Anna ma ecco i nomi più usati per nati nel 2021 con alcune sorprese interessanti. Vediamo quali sono stati i personaggi storici che hanno richiamato l’attenzione di mamma e papà nel dare i nomi ai propri figli.

Un vero e proprio boom di classicità

Potremmo veramente dire che nella scelta dei nomi dei neonati c’è lo specchio di una società cambiata. Mamma e papà, spesso laureati e quasi sempre diplomati hanno infatti lasciato traccia dei propri studi nei nomi dei figli. Ecco, quindi che i nomi più usati per i maschietti nel 2021 sono stati:

Alessandro;

Francesco;

Leonardo.

Tra le bambine:

Ginevra;

Sofia;

Aurora.

Sembra sempre più perdersi la vecchia tradizione famigliare di chiamare i neonati coi nomi dei nonni. Consuetudine che rimane in alcune regioni, registrando però in anagrafe come secondo nome del neonato quello di un parente caro.

Se l’elenco riporta chiaramente alla storia, all’arte e alla letteratura, tra i nomi particolari e originali, ci sono delle novità rispetto agli anni precedenti. Tra i maschietti, c’è stata una vera e propria esplosione di Enea. Il richiamo agli studi classici del famoso eroe è evidente. Un personaggio che incarna l’amore per la famiglia, i valori pratici, ma anche il senso della religione e il coraggio di affrontare le situazioni.

Tra le bimbe, un pari merito nei nomi originali tra Cloe e Tea. Il soprannome di una dea e il significato stesso di “dea”. Nomi brevi, che riportano anch’essi alla storia e alla tradizione classica e che hanno segnato forse il definitivo distacco dai nomi inglesi ma degli ultimi anni.

