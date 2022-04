A volte i successi letterari scoppiano in ritardo, dopo diverso tempo dalla loro pubblicazione. È avvenuto proprio questo per uno dei casi letterari più emozionanti degli ultimi anni. Oggi infatti si tratta di un libro sulla bocca di tutti, sebbene sia stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2011.

Il merito è anche dei social, che dopo averlo scoperto lo hanno reso popolare in pochissimo tempo. Bisogna dire, però, che si trattava di un gioiello che meritava pienamente di essere scoperto e apprezzato da tanti.

Quindi, oggi tocca a noi. Dopo aver scalato le classifiche in Italia e all’estero, ecco un libro che non può mancare nella nostra libreria.

L’autrice di successo

La donna dietro a tanto successo è Madeline Miller, autrice di due libri che hanno dato nuovo vigore a un genere letterario di nicchia. Infatti, i suoi racconti si ispirano ai miti greci, quelli raccontati nell’Odissea e nell’Iliade.

Eppure, non dobbiamo spaventarci, infatti non c’è niente di pretenzioso in queste righe, anzi. I libri della Miller sono accessibili anche a chi non ha mai sentito nominare personaggi come Patroclo e Achille. Sono proprio loro i protagonisti del suo primo romanzo, quello che le è valso il suo successo mondiale.

Non perdiamoci questo romanzo bollente da leggere almeno una volta nella vita e che ha fatto impazzire il Mondo

Il romanzo sulla bocca di tutti è La canzone di Achille e si ispira alle vicende dell’iliade raccontate da Omero e altri autori classici. In particolare, prende in mano un’interpretazione ormai diffusa da diversi anni, secondo cui Patroclo e Achille erano molto più che compagni d’arme.

Questo libro potrebbe quindi definirsi come un romanzo d’amore, ma sarebbe forse riduttivo. La storia, infatti, descrive un’unione di anime così profonda e indissolubile da farci credere nel lieto fine anche quando il dramma si rivela in tutta la sua violenza.

Muoviamo i primi passi nella storia con gli occhi di Patroclo, un ragazzino piuttosto anonimo e gracile che non è riuscito a soddisfare le alte aspettative del padre. Conosce poi un ragazzo, luminoso è indistruttibile, perché vicino alla divinità.

Quel ragazzo è Achille e, a poco a poco, i due capiranno di essere indissolubilmente legati dal destino, non importa quante opposizioni possano trovare.

Crescono insieme, felici e spensierati, beandosi di un amore giovane, appassionato e pieno di possibilità. Poi arriva la guerra. Achille è chiamato a combattere a Troia e a compiere il destino che lui sa gli sarà fatale. Il legame con Patroclo, però, non vacilla, anzi, si rafforza sempre di più, nonostante il dolore, la violenza e la morte.

Non perdiamoci questo romanzo, dunque, perché saprà regalarci grandi emozioni e magari strapparci qualche lacrima.

Lettura consigliata

